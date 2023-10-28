Почеттино: "Челси" будет готов к зимнему окну"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал, что его клуб будет готов действовать, когда откроется зимнее трансферное окно.
За три предыдущих трансферных окна "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на новых игроков, поэтому от "синих" ожидают повышенной активности и в январе.
Прежде всего перед "Челси" стоит вопрос приглашения нападающего, и Почеттино уверяет, что его клуб уже ведет подготовительную работу.
"Футбол очень динамичен. Возможно, сейчас мы размышляем по-другому, нежели две или три недели назад".
"Мы готовы и мы работаем вместе со спортивными директорами и владельцами, чтобы быть готовыми. В момент, когда трансферное окно откроется, мы сможем увидеть, нуждается ли в чем-нибудь команда. Мы сможем увидеть, нуждается ли команда в игроках на позиции, о которой мы говорим, атакующей позиции", — цитирует Почеттино Football.London.
28.10.2023 11:00
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Где мудаки которые хотят продать Кукурелю ??? Если выставить на трансфер то его заберут за 5мин.
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Кто бы сомневался)
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