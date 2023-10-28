Артета предложил решение проблемы с высокой нагрузкой на игроков

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал расширить заявки команд Премьер-Лиги и увеличить количество разрешенных в матче замен.

На своей пресс-конференции в пятницу Артета отчитался о травмах Томаса Партея и Габриэля Жезуса, которые выбыли на несколько недель.



Эти травмы Артета считает следствием плотного графика матчей, и Микель чувствует, что лимита Премьер-Лиги в 25 игроков ему уже не хватает.



"Мы лишены трех больших игроков, если учитывать и Юрриена (Тимбера). Ротация состава — это одно, но иметь выбор и выпускать правильных игроков в правильные моменты — это другое".



"Мы знали, что столкнемся с подобным при таком расписании и таком количестве матчей. Это случается с каждым клубом в Премьер-Лиге, поэтому мы не отличаемся от других".



"Мы пытаемся контролировать каждую вещь, с некоторыми вещами это сложно, и ты вынужден смириться".



"Нам нужно больше игроков, и это не секрет".



"У игроков есть определенный запас энергии, и их батареи хватает надолго. Но если не будет ротации, ты сожжешь их. Нам нужно больше игроков, и нам нужно адаптироваться".



"Если у нас будет еще больше матчей, больше борьбы, больше минут, то нам придется расширить заявку или сделать 10 замен вместо пяти".



"Сейчас пять замен являются нормой. Но это была большая битва за увеличение их количества с трех до пяти. Сегодня, после такого прошлого сезона с Чемпионатом Мира, представить матч без пяти замен невозможно. Это было бы так сложно".



"Поэтому, если календарь будет расширен, нам определенно придется подумать, как не потерять в качестве, а это будет возможно, только если игроки будут доступны для участия в матчах".



"Придется изменить правила, и нам придется подстроиться", — цитирует Артету Sky Sports.