Дзаньоло избежит дисквалификации

Полузащитник "Астон Виллы" Николо Дзаньоло, вероятно, избежит дисквалификации со стороны Федерации футбола Италии.

Накануне ФИФА ратифицировала 10-месячную дисквалификацию, наложенную итальянскими властями на полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за нарушение запрета на ставки.



Как и Тонали, Дзаньоло был допрошен следователями прямо в расположении сборной Италии во время недавнего международного перерыва.



В пятницу, спустя считанные часы после возвращения из Голландии, где "Вилла" одержала победу 1:4 над АЗ в Лиге Конференций, Дзаньоло улетел в Турин.



Как передает Daily Mail, 24-летний полузащитник сказал итальянским следователям, что лишь играл онлайн в карточные игры вроде покера и блэкджека, но ставок на футбольные матчи не делал.



В отличие от упомянутого Тонали и дисквалифицированного на семь месяцев Николо Фаджоли, Дзаньоло, вероятно, удастся отделаться только денежным штрафом.



Ожидается, что Дзаньоло сможет сыграть за "Виллу" в матче Премьер-Лиги против "Лутона" в воскресенье.