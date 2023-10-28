Почеттино: "Нкунку очень близок"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Кристофен Нкунку "очень близок" к возвращению в строй.

Нкунку до сих пор не дебютировал за "Челси" после своего перехода из "РБ Лейпциг" за 52 миллиона фунтов минувшим летом, получив травму колена в заключительном матче предсезонного турне по США.



Травма Нкунку потребовала операции, однако сейчас восстановление Кристофера находится в завершающей стадии, и на этой неделе 25-летний француз приступил к занятиям на траве.



Почеттино надеется, что Нкунку вскоре сыграет за "Челси" и проявит свой бомбардирский талант в Премьер-Лиге.



"Его дела идут очень хорошо. Он трудится очень упорно. Думаю, он очень близок. Мы будем готовы его задействовать, как только он будет готов. Он действительно важный игрок для нас".



"Если вы посмотрите на прошлый сезон, то увидите, что он является игроком, который может обеспечить голы, и я думаю, нам не хватает голов".



"Поэтому я и думаю, что он может быть важным игроком для нас. Думаю, он докажет, что способен забивать, как в Бундеслиге".



"Если сравнивать с другими игроками, Нкунку мог бы забить уже восемь голов, и как раз этих голов нам не хватает, чтобы занимать другую позицию".



"Да, ему не повезло, но мы не можем жаловаться и должны трудиться. Такие вещи случаются, и мы предвкушаем его возвращение и надеемся, что с его голами команда будет на другой позиции в таблице", — цитирует Почеттино Evening Standard.