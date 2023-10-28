10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 28 сентября, четырьмя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — БРЕНТФОРД 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл только один из 12 последних домашних матчей в Премьер-Лиге — 3:0 против "Лутона" в августе (6 ничьих, 5 поражений). "Брентфорд" ни разу не уступил в 12 последних лондонских дерби в чемпионате (6 побед, 6 ничьих), и это рекордная серия в истории клуба. "Пчелы" могут одержать свою третью подряд победу в гостях у "синих" в рамках Премьер-Лиги.



Нападающий Николя Джексон готов вернуться в стартовый состав "Челси", но Рис Джеймс все еще годится только для скамейки. Весле Фофана, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Ромео Лавиа, Кэрни Чуквуэмека, Армандо Бройя и Кристофен Нкунку травмированы.



После матча дисквалификации возвращается защитник "Брентфорда" Аарон Хики. Рико Генри, Шендон Баптист, Миккель Дамсгор, Джон Дасилва, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде и Айвен Тоуни команде не помогут.



АРСЕНАЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" не проиграл ни одного из 36 последних домашних матчей Премьер-Лиги против новичков дивизиона. В этом сезоне "Шеффилд Юнайтед" пропустил восемь голов в заключительные 15 минут своих поединков — больше всех в дивизионе. "Канониры" не потерпели ни одного поражения в 18 последних домашних встречах с "клинками" во всех турнирах.



"Арсенал" на несколько недель потерял с травмами Томаса Партея и Габриэля Жезуса. По-прежнему отсутствует Юрриен Тимбер.



"Шеффилд Юнайтед" рискует недосчитаться сразу 10 игроков, включая Оли Макберни, но Джордж Болдок возобновил тренировки.



БОРНМУТ — БЕРНЛИ 17:00



"Борнмут" не знает побед уже 13 матчей Премьер-Лиги кряду. "Бернли" проиграл семи из девяти первых поединков сезона в высшем дивизионе впервые со своей дебютной кампании в Футбольной Лиге 135 лет назад. "Вишенки" потерпели шесть поражений в восьми последних встречах с "бордовыми" в чемпионате.



Голкипер "Борнмута" Нето выбыл из строя с травмой лодыжки, что позволит дебютировать в Премьер-Лиге Йонуцу Раду. Льюис Кук приступает к трехматчевой дисквалификации. Райан Фредерикс, Эмилиано Маркондес и Тайлер Адамс остаются в лазарете.



"Бернли" будет лишен дисквалифицированного Коннора Робертса. Мануэль Бенсон, Йоханн Берг Гудмундссон, Яльмар Экдаль и Йордан Байер пропустят этот матч из-за травм.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 20:30



"Вулверхэмптон" демонстрирует свою лучшую серию в Премьер-Лиге с января 2022 — четыре матча кряду без поражений (2 победы, 2 ничьи). "Ньюкасл" выиграл четыре раза в пяти последних поединках чемпионата, пятый завершив вничью, причем все четыре победы были одержаны без пропущенных голов. "Волки" выиграли лишь две из 16 последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (10 ничьих, 4 поражения).



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали приступает к 10-месячной дисквалификации. Джейкоб Мерфи и Александер Исак получили травмы против дортмундской "Боруссии" посреди недели. Эллиотт Андерсон пока не готов вернуться.



После дисквалификаций возвращаются игроки "Вулверхэмптона" Нелсон Семеду и Марио Лемина. Жан-Рикнер Бельгард залечил икроножную мышцу. Джо Ходж и Уго Буэно остаются в лазарете.