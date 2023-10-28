"Тоттенхэм" победил "Пэлас" и укрепился на вершине Премьер-Лиги

"Тоттенхэм" одержал победу 1:2 на поле "Кристал Пэлас" и благодаря этому результату увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.

В стартовый состав "орлов" вернулся выздоровевший Джеффри Шлюпп, заменив Жан-Филиппа Матета.



В старт "шпор" после дисквалификации вернулся Ив Биссума. Также свой шанс получил Бен Дэвис.



Матч на "Селхерст Парк" начался с пары хороших сейвов голкипера гостей Гульельмо Викарио, который не позволил отличиться Джордану Айю и Одсонну Эдуару.



"Тоттенхэм" ответил на этот отрезком с хорошим контролем мяча, но до перерыва лишь наиграл на несколько неточных ударов, ни разу не пробив в створ.



Зато в начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Джеймс Мэддисон сильно прострелил вдоль ворот, а Джоэл Уорд, пытаясь остановить мяч, совершил автогол — 0:1.



"Шпоры" почувствовали себя увереннее и на 66-й минуте прикончили интригу. Мэддисон классно сыграл на левом краю штрафной, отдал короткую передачу на вышедшего на замену Бреннана Джонсона, а тот отпасовал на границу вратарской под удар Сона Хен Мина — 0:2.



В дальнейшем игра складывалась безмятежно для гостей — у хозяев просто не было моментов.



На четвертой компенсированной минуте Айю, воспользовавшись ошибкой Педро Порро, отыграл один гол — 1:2. Однако уже было слишком поздно, чтобы спасти этот матч.



"Тоттенхэм" беззубо провел первый тайм, но после перерыва дважды подловил соперника и сделал результат.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче