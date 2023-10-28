"Тоттенхэм" победил "Пэлас" и укрепился на вершине Премьер-Лиги

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" одержал победу 1:2 на поле "Кристал Пэлас" и благодаря этому результату увеличил свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.

В стартовый состав "орлов" вернулся выздоровевший Джеффри Шлюпп, заменив Жан-Филиппа Матета.

В старт "шпор" после дисквалификации вернулся Ив Биссума. Также свой шанс получил Бен Дэвис.

Матч на "Селхерст Парк" начался с пары хороших сейвов голкипера гостей Гульельмо Викарио, который не позволил отличиться Джордану Айю и Одсонну Эдуару.

"Тоттенхэм" ответил на этот отрезком с хорошим контролем мяча, но до перерыва лишь наиграл на несколько неточных ударов, ни разу не пробив в створ.

Зато в начале второго тайма дело сдвинулось с мертвой точки. Джеймс Мэддисон сильно прострелил вдоль ворот, а Джоэл Уорд, пытаясь остановить мяч, совершил автогол — 0:1.

"Шпоры" почувствовали себя увереннее и на 66-й минуте прикончили интригу. Мэддисон классно сыграл на левом краю штрафной, отдал короткую передачу на вышедшего на замену Бреннана Джонсона, а тот отпасовал на границу вратарской под удар Сона Хен Мина — 0:2.

В дальнейшем игра складывалась безмятежно для гостей — у хозяев просто не было моментов.

На четвертой компенсированной минуте Айю, воспользовавшись ошибкой Педро Порро, отыграл один гол — 1:2. Однако уже было слишком поздно, чтобы спасти этот матч.

"Тоттенхэм" беззубо провел первый тайм, но после перерыва дважды подловил соперника и сделал результат.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 778

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. drogba11cool 28.10.2023 01:09 # drogba11cool
    Будущие чемпионы!

    (ответить)

  2. bembo 28.10.2023 00:15 # bembo
    че там по фатимулям?

    (ответить)

  3. kukuruzko 28.10.2023 00:12 # kukuruzko
    ебут вагифчики тамаду

    (ответить)

  4. takernotagiver 28.10.2023 00:12 # takernotagiver
    Израиль решил показать всему миру, что он "не тварь дрожащая, а право имеет". Еврейский тоттенхэм возглавляет таблицу АПЛ.
    Скажете, совпадение?) Не думаю)

    (ответить)

  5. edgarkuznetsov 28.10.2023 00:08 # edgarkuznetsov
    Изи (нет)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: