Пельистри: "Манчестер целиком за "Юнайтед"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри в издевательской манере заявил, что его клуб гораздо популярнее в городе, нежели "Манчестер Сити".
В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" состоится дерби Манчестера, и у Пельистри, который находится в "Юнайтед" с 2020 года, уже была возможность почувствовать атмосферу этого матча.
"Манчестер целиком за "Юнайтед". Ты не видишь футболок или флагов "Сити". Порой мы с моей девушкой прогуливаемся и в шутку говорим "давай попробуем найти хотя бы одно", но не можем", — сообщил Пельистри уругвайской радиостанции Carve Deportiva.
На своей пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на это колкое высказывание, пообещав провести беседу с техническим спонсором клуба.
"Я поговорю с департаментом Puma и спрошу: "В чем дело? Почему в городе нет наших футболок?"
"Это нормально. Если парень и его девушка верят в это, то ладно..." — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
27.10.2023 23:00
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За Сити болеет высший свет, который во-первых находится в таких районах, куда таким бомжам вход заказан. А во-вторых даже там они ходят в смокингах и вечерних платьях, какие 6лядь футболки и флаги? Сразу видно пригородыш по духу, судит по своим бичара стандартам пабов из 90-х, типа болеешь за команду должен ходить в ее футболки. Рой Кин точно одобрит такого.
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