Пельистри: "Манчестер целиком за "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри в издевательской манере заявил, что его клуб гораздо популярнее в городе, нежели "Манчестер Сити".

В ближайшее воскресенье на "Олд Траффорд" состоится дерби Манчестера, и у Пельистри, который находится в "Юнайтед" с 2020 года, уже была возможность почувствовать атмосферу этого матча.



"Манчестер целиком за "Юнайтед". Ты не видишь футболок или флагов "Сити". Порой мы с моей девушкой прогуливаемся и в шутку говорим "давай попробуем найти хотя бы одно", но не можем", — сообщил Пельистри уругвайской радиостанции Carve Deportiva.



На своей пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на это колкое высказывание, пообещав провести беседу с техническим спонсором клуба.



"Я поговорю с департаментом Puma и спрошу: "В чем дело? Почему в городе нет наших футболок?"



"Это нормально. Если парень и его девушка верят в это, то ладно..." — цитирует Гвардиолу talkSPORT.