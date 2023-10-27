ФИФА ратифицировала дисквалификацию Тонали
ФИФА ратифицировала 10-месячную дисквалификацию, наложенную на полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали за нарушение запрета на ставки.
Выступая перед прессой ранее в пятницу, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что Тонали может быть доступен на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу, несмотря на наложенную днем ранее дисквалификацию.
Однако Тонали все-таки пропустит выезд на "Молинью". ФИФА одобрила запрос Федерации футбола Италии и сделала дисквалификацию Сандро всемирной. Это решение вступает в силу немедленно, сообщает Sky Sports.
Таким образом, 23-летний итальянец, делавший ставки на матчи с участием своего бывшего клуба "Милана", пропустит остаток этого сезона и Евро-2024, а снова сыграть за "Ньюкасл" сможет в конце августа следующего года.
Помимо своей дисквалификации, Тонали выплатит штраф в 20,000 евро (17,380 фунтов) и пройдет лечение от зависимости от ставок. Также Сандро положено совершить минимум 16 публичных выступлений по поводу своей проблемы.
27.10.2023 22:00
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Но условно уже не модно в этом мире
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Как легко судьбы решают.
Условного было бы достаточно и штраф
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Еще и лечение предусмотрено за такое))
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