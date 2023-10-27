"Челси" определил Тоуни как ключевую цель на январь

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино определил нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в качестве своей ключевой трансферной цели на январь.

Минувшим летом Почеттино только пришел на "Стэмфорд Бридж", и практически все свои приобретения клуб совершил по инициативе спортивных директоров Пола Уинстенли с Лоуренсом Стюартом и содиректора по подбору игроков и талантов Джо Шилдса.



По информации The Independent, теперь у Почеттино прибавилось власти в "Челси" — за Маурисио будет последнее слово по всем приобретениям.



Почеттино не слишком впечатлен Николя Джексоном с Армандо Бройей и хочет пригласить проверенного бомбардира в зимнее трансферное окно, рассматривая Тоуни в качестве своей ключевой цели.



В борьбе за 27-летнего англичанина, чья восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки истекает как раз в январе, "Челси" столкнется с конкуренцией других клубов, включая "Арсенал".



В своих 124 матчах за "Брентфорд" Тоуни забил 68 голов и отдал 21 результативную передачу, совершенно не затерявшись в Премьер-Лиге после повышения в классе с "пчелами".