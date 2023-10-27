Санчо, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия выглядит наиболее вероятным направлением для вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на зимнее трансферное окно.
Санчо, как кажется, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед", поссорившись с Эриком Тен Хагом и затем отказавшись принести извинения главному тренеру "красных дьяволов", которого он публично обвинил во лжи.
В данный момент 23-летний англичанин по-прежнему изолирован от первой команды "Юнайтед" и лишь дожидается января, когда он сможет покинуть "Олд Траффорд".
Санчо сватают в "Барселону", "Ювентус" и назад в дортмундскую "Боруссию", однако talkSPORT ожидает, что Джейдон уедет выступать в Саудовскую Аравию.
Перечисленные выше европейские клубы не могут потянуть зарплату Санчо в размере свыше 250,000 фунтов в неделю, тогда как у саудитов с этим проблем не возникнет.
Санчо мог уехать в Саудовскую Аравию еще на исходе летнего трансферного окна, но тогда оставалось слишком мало времени для согласования сделки.
27.10.2023 20:00
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