Санчо, вероятно, отправится в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия выглядит наиболее вероятным направлением для вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо на зимнее трансферное окно.

Санчо, как кажется, поставил крест на своей карьере в "Юнайтед", поссорившись с Эриком Тен Хагом и затем отказавшись принести извинения главному тренеру "красных дьяволов", которого он публично обвинил во лжи.



В данный момент 23-летний англичанин по-прежнему изолирован от первой команды "Юнайтед" и лишь дожидается января, когда он сможет покинуть "Олд Траффорд".



Санчо сватают в "Барселону", "Ювентус" и назад в дортмундскую "Боруссию", однако talkSPORT ожидает, что Джейдон уедет выступать в Саудовскую Аравию.



Перечисленные выше европейские клубы не могут потянуть зарплату Санчо в размере свыше 250,000 фунтов в неделю, тогда как у саудитов с этим проблем не возникнет.



Санчо мог уехать в Саудовскую Аравию еще на исходе летнего трансферного окна, но тогда оставалось слишком мало времени для согласования сделки.