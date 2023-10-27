Тен Хаг: "Мы остаемся сплоченными"

Андре Онана и Алехандро Гарначо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что скандальный твит вингера Алехандро Гарначо не нарушит сплоченность его команды.

Напомним, накануне стало известно, что FA потребовала объяснений от Гарначо после публикации 19-летнего аргентинца в социальной сети насчет своего партнера по "Юнайтед" Андре Онана.

Гарначо сопроводил совместное с Онана фото двумя "эмоджи" в виде горилл, в чем можно увидеть расистский подтекст.

Тен Хаг подтверждает контакт с Ассоциацией, но в то же время верит, что Онана и остальная команда поддерживают Гарначо.

"Переживаю ли я насчет возможного наказания Гарначо? Не в данный момент. Мы разговариваем с FA, я могу подтвердить это".

"Я бы хотел подчеркнуть, что мы вместе, мы остаемся сплоченными. Вы сами видели сообщение Андре Онана", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Онана, расизм, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2023 19:00

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