Тен Хаг: "Мы остаемся сплоченными"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что скандальный твит вингера Алехандро Гарначо не нарушит сплоченность его команды.

Напомним, накануне стало известно, что FA потребовала объяснений от Гарначо после публикации 19-летнего аргентинца в социальной сети насчет своего партнера по "Юнайтед" Андре Онана.



Гарначо сопроводил совместное с Онана фото двумя "эмоджи" в виде горилл, в чем можно увидеть расистский подтекст.



Тен Хаг подтверждает контакт с Ассоциацией, но в то же время верит, что Онана и остальная команда поддерживают Гарначо.



"Переживаю ли я насчет возможного наказания Гарначо? Не в данный момент. Мы разговариваем с FA, я могу подтвердить это".



"Я бы хотел подчеркнуть, что мы вместе, мы остаемся сплоченными. Вы сами видели сообщение Андре Онана", — цитирует Тен Хага Sky Sports.