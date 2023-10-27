Клопп заявил, что Салах обладает организмом 19-летнего
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Мохамед Салах обладает организмом 19-летнего.
В минувший четверг, появившись на замену, Салах доверил разгром "Тулузы" в рамках Лиги Европы (3:1). 31-летний египтянин забил свой 43-й гол за "Ливерпуль" в еврокубках, превзойдя Тьерри Анри, который в свое время отличился 42 раза за "Арсенал" в Европе.
После очередного рекорда своего подопечного Клопп выразил уверенность, что лучшие годы Салаха еще впереди, потому что Мохамед по-прежнему находится в превосходной физической форме, но теперь добавил своей игре опыт.
"На поле он ведет себя как взрослый человек, но в остальном он все еще молодой игрок. Он в такой физической форме. Думаю, если мы обследуем большинство его костей, то они, наверное, покажут возраст в 19-20 лет, потому что он просто поддерживает себя в таком хорошем состоянии".
"У него есть понимание игры. Это то, что мы пытаемся придать молодым игрокам. Все они ужасно много знают о футболе, когда завершают свою карьеру в 35, но чем раньше ты получишь эту информацию, тем полезнее она будет".
"У Мо гораздо лучше понимание насчет свободного пространства. Он знает, как игроки реагируют на него, и если он не может забить, он все равно может быть угрозой, и это суперважно для нас. Я не могу сравнить Мо с каким-либо другим игроком старше 30, потому что я не думаю, что биологически он соответствует своему возрасту", — цитирует Клоппа talkSPORT.
27.10.2023 18:00
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Каждый вечер
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Задирает цену саудитам
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Салах обладает организмом 19-летнего
А умом 12-летнего...
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Второй криро, тоже будет до 38-40 играть
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У африканских игроков так часто бывает : в паспорте один возраст, а на деле другой.)
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Ну чо за качок! Мама дорогая, держите меня семеро, а пресс просто бомба, можно мокрые трусики постирать.
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