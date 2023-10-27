Постекоглу: "Без Кейна "Тоттенхэм" не стал лучше, а стал другим"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что уход нападающего Харри Кейна не сделал его команду лучше, а просто сделал ее другой.

Минувшим летом "Тоттенхэм" продал в "Баварию" своего лучшего игрока последних лет в лице Кейна. Несмотря на это "шпоры" блестяще начали новый сезон и сейчас лидируют в Премьер-Лиге.



По словам Постекоглу, уход Кейна просто позволил "Тоттенхэму" обрести "другую динамику". Если бы Харри остался, игровые принципы "шпор" были бы теми же.



"Я не собираюсь комментировать это высказывание о том, что без Харри наша команда лучше, потому что в последнем матче за нас Харри был в порядке при нашей игровой системе, забив четыре гола".



"Нам бы удалось его куда-нибудь втиснуть. Это сарказм".



"То, что его здесь нет, просто позволяет нам выпускать других игроков в составе, и они изменили динамику".



"И хотя я хочу, чтобы у игры моей команды была четкая структура, я пытаюсь создать сбалансированный состав, в котором отдельные игроки могут менять динамику".



"Сонни в качестве нашего 9-го номера — это другое, нежели Харри или Ричи (Ришарлисон) в качестве нашего 9-го номера. То, что Харри здесь нет, делает нашу команду другой, потому что мы используем других игроков, но если бы Харри был здесь, наша структура была бы той же. У нас были бы те же основы: доминировать над соперником и прессинговать соперника", — цитирует Постекоглу Evening Standard.