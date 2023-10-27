"Арсенал" потерял Партея и Жезуса на несколько недель

"Арсенал" на несколько недель потерял с травмами полузащитника Томаса Партея и нападающего Габриэля Жезуса.

Жезус блестяще проявил себя в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против "Севильи" в минувшую вторник (1:2), забив гол и отдав результативную передачу.



К сожалению для "канониров", в этом же матче Габриэль повредил заднюю поверхность бедра и теперь возвращается в лазарет, где он провел практически весь август из-за операции на колене.



"Обследование показало мышечную травму, и мы, возможно, лишились его на несколько недель. В случае с Габи я никогда не устанавливаю никаких сроков, потому что он всегда удивляет нас".



"Однако он кое-что почувствовал, совершив неловкое движение (против "Севильи"). Это правда, что в последние недели он получил довольно серьезную нагрузку, чего с ним давно не случалось. Это очень плохая новость для нас", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету talkSPORT.



Что касается Партея, то Томас и вовсе пропустил выезд в Испанию. Свое повреждение 30-летний ганец получил на тренировке.



"У него мышечная травма, и мы ожидаем, что он пропустит несколько недель. Мы не знаем степень повреждения — сегодня он проходит дополнительное обследование. Он травмировался с последним касанием мяча на тренировке", — добавил Артета.