Постекоглу: "Тоттенхэм" должен сражаться за трофеи каждый сезон"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что его клуб должен регулярно претендовать на трофеи.

"Тоттенхэм" не знает трофеев с 2008 года, однако яркий старт нового сезона — 23 очка из 27 возможных в Премьер-Лиге — вселяет в болельщиков "шпор" надежду, что эта серия прервется в обозримом будущем.



По мнению Постекоглу, у "Тоттенхэма" есть все необходимое для борьбы за трофеи, и Анге хочет реализовать амбиции своего нового клуба.



"Я пришел сюда не для того, чтобы не быть успешным. Этот клуб имеет все основы, чтобы быть успешным. Ожидания должны быть соответствующими".



"Одна из причин, почему они так отчаянно желают трофей, заключается в том, что они чувствуют, будто здесь их место. Такова ожидания, такова реальность, но мной движет не желание повысить или понизить ожидания".



"Мной движет желание создать нечто, что будет реализовывать имеющиеся в этот конкретный момент у клуба амбиции. Меня не слишком заботит восприятие людей. Это большой клуб, который должен быть в положении, чтобы сражаться за трофеи каждый сезон. Таково мое мнение".



"В "Селтике" мы очень долго находились на вершине, хотя поначалу там не были. Не думаю, что люди увидят от меня какое-либо другое поведение. Я всегда веду себя одинаково, люди могут рассчитывать, что я буду последователен, а не пытаться быть сдержанным или слишком увлекаться".



"У меня всегда только одна цель: как мы можем стать лучше? Когда перед тобой такая цель, то особо не имеет значения, где ты в таблице и какая шумиха снаружи", — цитирует Постекоглу The Independent.

