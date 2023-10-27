Тонали все еще может играть за "Ньюкасл", несмотря на дисквалификацию

Полузащитник Сандро Тонали может сыграть за "Ньюкасл" в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в субботу, несмотря на 10-месячную дисквалификацию.

В четверг Федерация футбола Италии дисквалифицировала 23-летнего Тонали до конца августа 2024 за нарушение запрета на ставки для игроков на футбол.



Однако эта дисквалификация пока не была подтверждена УЕФА и ФИФА, а значит не распространяется на английские соревнования, уточняет BBC.



"Да, думаю, есть высокие шансы, что он снова будет доступен для нас. Думаю, должно произойти несколько вещей, прежде чем дисквалификация вступит в силу, поэтому давайте посмотрим", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау в пятницу.



После своего перехода из "Милана" за 55 миллионов фунтов минувшим летом Тонали сыграл только 12 матчей за "Ньюкасл", включая появления на замену против "Кристал Пэлас" и дортмундской "Боруссии", когда о грядущем наказании Сандро уже было известно.



Добавим, после субботнего путешествия к "Вулверхэмптону" команду Хау ожидает выезд к "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги в следующую среду.