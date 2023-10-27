"Ньюкасл" обдумывает аренду Рубена Невеша

"Ньюкасл" готов задействовать свои связи в Саудовской Аравии, чтобы арендовать полузащитника "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.

Накануне Федерация футбола Италии объявила, что полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки на футбол.



Таким образом, Тонали, купленный у "Милана" за 55 миллионов фунтов минувшим летом, уже не сыграет в этом сезоне, а вдобавок пропустит Евро-2024.



Теперь "Ньюкасл" остро нуждается в приглашении игрока в центр поля, и talkSPORT стало известно, что решением для клуба с "Сент-Джеймс Парк" может стать 26-летний Невеш.



Невеш только минувшим летом присоединился к "Аль-Хилялю" из "Вулверхэмптона" за 47 млн. фунтов. С тех пор Рубен сыграл 13 матчей за саудовский клуб, который сейчас лидирует в своем первенстве.



За свои шесть лет в "Вулверхэмптоне" Невеш сыграл 253 матча, забив 30 голов.



Еще одним рассматриваемым "Ньюкаслом" вариантом является полузащитник "Аль-Иттихада" Нголо Канте, который минувшим летом прибыл свободным агентом из "Челси".



Отметим, что и "Аль-Хиляль", и "Аль-Иттихад" финансируется Суверенным фондом Саудовской Аравии, который владеет "Ньюкаслом".