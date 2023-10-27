"Шеффилд Юнайтед" уволит Хекингботтома, если проиграет "Арсеналу"

Пол Хекингботтом "Шеффилд Юнайтед" готов уволить своего главного тренера Пола Хекингботтома в случае поражения от "Арсенала" на "Эмирейтс" в ближайшую субботу.

Еще в прошлом месяце издание Daily Mail сообщило, что боссы "Шеффилд Юнайтед" задумываются о возвращении на тренерский мостик Криса Уайлдера.

Сейчас Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что назначение Уайлдера может быть делом ближайших дней.

Если в субботу "клинки" потерпят свое девятое поражение в 10 матчах этого сезона Премьер-Лиги, Хекингботтому, который в прошлом сезоне поднял клуб из Чемпионшипа, будет указано на дверь.

56-летний Уайлдер является одним из трех кандидатов, рассматриваемых боссами "Шеффилд Юнайтед" на замену Хекингботтому, но вариант с Крисом, который представлял "клинков" в качестве игрока и тренера, выглядит наиболее реалистичными.


Метки тренеры, Уайлдер, Хекингботтом, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2023 12:00

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  1. largo-winch 27.10.2023 14:39 # largo-winch
    значит выиграет.

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  2. ab55khan 27.10.2023 12:21 # ab55khan
    лучше сразу сказали бы что последний матч у руля !

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