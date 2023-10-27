"Фулхэм" готов пригласить Филлипса

"Фулхэм" готов предложить полузащитнику "Манчестер Сити" Калвину Филлипсу возможность перезагрузить свою карьеру.

Филлипс отказался уходить из "Сити" минувшим летом, но с тех пор так и не получил полноценного шанса проявить себя в команде Хосепа Гвардиолы.



Ожидается, что в январе Филлипс все-таки покинет "Сити", к чему 27-летнего англичанина также подталкивает приближение Евро-2024.



Ранее Филлипса сватали в "Ньюкасл" и "Ливерпуль", однако talkSPORT утверждает, что "Фулхэм" тоже готов побороться за бывшего игрока "Лидса".



"Фулхэм" рассматривает Филлипса в качестве замены для Жоау Палиньи, за которым в январе должна вернуться "Бавария".