"Фулхэм" готов пригласить Филлипса
"Фулхэм" готов предложить полузащитнику "Манчестер Сити" Калвину Филлипсу возможность перезагрузить свою карьеру.
Филлипс отказался уходить из "Сити" минувшим летом, но с тех пор так и не получил полноценного шанса проявить себя в команде Хосепа Гвардиолы.
Ожидается, что в январе Филлипс все-таки покинет "Сити", к чему 27-летнего англичанина также подталкивает приближение Евро-2024.
Ранее Филлипса сватали в "Ньюкасл" и "Ливерпуль", однако talkSPORT утверждает, что "Фулхэм" тоже готов побороться за бывшего игрока "Лидса".
"Фулхэм" рассматривает Филлипса в качестве замены для Жоау Палиньи, за которым в январе должна вернуться "Бавария".
27.10.2023 11:00
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Кто только не готов его пригласить. А по факту никому не нужен, кроме Саутгейта) Этот вообще походу мертвяков за деньги пиарит через сборную.
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