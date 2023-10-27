10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Джеймс Мэддисон и Сон Хен Мин В пятницу, 27 октября, поединком "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм" стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Кристал Пэлас" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения) и забил только один гол в четырех последних. Со старта прошлого сезона "орлы" одержали лишь две победы в 15 лондонских дерби в рамках чемпионата (5 ничьих, 8 поражений).

23 очка после девяти первых матчей — это второй лучший старт "Тоттенхэма" в высшем дивизионе после сезона 1960/61 (27 очков). "Шпоры" не проиграли ни одного из шести последних выездных поединков Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).

"Пэлас" одержал только одну победу в 16 последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 13 поражений). "Шпоры" выиграли лишь раз в пяти последних выездах на "Селхерст Парк" во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).

Полузащитник Джеффри Шлюпп снова готов играть за "Пэлас", но Дин Хендерсон, Джеймс Томкинс, Эберечи Эзе и Майкл Олисе по-прежнему травмированы.

После матча дисквалификации снова доступен полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биуссума. Пап Матар Сарр оправился после болезни. Дестини Удоджи предстоит фитнес-тест.


Метки анонс тура, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3950

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 27.10.2023 21:16 # takernotagiver
    Надеюсь, для этого азерского петушка тупой чернильницы не нашлось и женился он на своей соотечественнице. Не нужно нам таких кровосмешений

    (ответить)

  2. iskander8sg 27.10.2023 21:15 # iskander8sg
    А вот если быть честным, то Толкин был прав, и предрек, и более того, пояснил всю суть войны и противостояния украинцев и народов рф.
    Ведь орк, это грехопадший эльф, снизошедший до уровня свирепого троглодита.
    Вед не зря кацапня орет, что они один народ с украинцами.
    Выходит кацап - это снизошедший до уровня троглодита украинец...((

    (ответить)

  3. narcot 27.10.2023 21:13 # narcot
    Янусик и вагиныч



    https://www.instagram.com/reel/CyTFGngoWTM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

    (ответить)

  4. zaeba1l 27.10.2023 21:02 # zaeba1l
    Есть народы без своего государства.. Все, кто в заложниках у русни за Уралом. Они пока молчат - не созрели еще. Но есть более яркий пример борющихся за право иметь своё государство - Курды. Это 35 млн.чел. Для сравнения Израиль 9 млн, это притом, что евреи 80 лет зовут к себе всех своих... едут отщепенцы всех мастей.
    Ну и государство есть без земли - ИГИЛ например. ХАМАС на этом фоне еще куда ни шло.

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  5. narcot 27.10.2023 20:55 # narcot
    На экс-депутата Рады Царёва, перешедшего на сторону России, совершено покушение в Ялте, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов.

    «Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал Рогов

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  6. barstreetboy 27.10.2023 20:53 # barstreetboy
    Нормально свиньи сруские тут нахрюкивая горят))))))))

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  7. zaeba1l 27.10.2023 20:46 # zaeba1l
    Всегда и всем повторяю одно: Если рассуждаете о политике, особенно о войне, то разделяйте бля, Страну, Землю, Народ и Государство.
    Земля + Народ = Страна. Просто некая земля настенная некими людьми.
    Государство - это АППАРАТ управления.
    Народ может ухолит из одной земли и обосноваться в другом месте.
    земля может переходить из рук в руки. Государства появляться и исчезать.
    Всего это было в избытке в истории человечества.
    Сейчас, когда мы привыкли, что англичане живут на своем острове,
    трудно представить, что они совсем недавно там не жили..

    (ответить)

  8. hachidlo 27.10.2023 20:43 # hachidlo
    Бабусь сегодня совсем порвалась, даже стоя на коленях перед чернышами.

    (ответить)

  9. lancerlancer1 27.10.2023 20:39 # lancerlancer1
    На стороне Израиля только те, кто за США. Поддержи США Палестину, щас бы все местные уебaны орали наоборот. Но подстилки на то и подстилки, чтобы поддакивать хозяевам, не более.

    (ответить)

  10. lancerlancer1 27.10.2023 20:35 # lancerlancer1
    Почему, если хохол, то обязательно недоумок?!

    (ответить)

  11. sausage 27.10.2023 20:29 # sausage
    Всем спортсменам, а также ебаным функционерам от спорта посвящается. Спорт свободен!

    https://www.youtube.com/watch?v=Xuv_FoAw_Bk

    (ответить)

  12. lancerlancer1 27.10.2023 20:18 # lancerlancer1
    Двойников Путина у России осталось на два, три дня…

    (ответить)

  13. zheka000000 27.10.2023 19:57 # zheka000000
    есть хоть один муслим, который на стороне Израиля?
    Это я про объективность местных иоланочек

    (ответить)

  14. narcot 27.10.2023 19:54 # narcot
    @
    журнались bbc берёт интервью у шишки палестинской
    @
    палестинец распинается про погибший мирняк
    @
    журналист: "а как вы относитесь к убийствам мирных израильтян? с чего всё началось?"
    @
    - всё, я заканчиваю интервью




    всё, что нужно знать о смелости мусульман

    (ответить)

  15. narcot 27.10.2023 19:45 # narcot
    - янулька, когда повезёшь гуманитарку или так и будешь защищать обезьян только на фупле?
    - меня удивляют местные хохлы


    орууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  16. ian 27.10.2023 19:10 # ian
    Меня удивляют местные хохлы. На самом деле, я не сижу в пабликах и не знаю, что в целом думают украинцы по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
    Хочется верить, что больше таких долбаебов в их стране не существует, ведь если следовать логике, будучи угнетённым народом, они должны были понимать палестинцев больше остальных, но местные и тут отличились.
    На сегодняшний день, если посмотреть, практически весь мир встал на сторону Палестины и требуют, чтобы прекратили убивать мирных жителей и т д.
    Уверяю вас, вы как капля в море. И как бы яро не поддерживали Израиль - это не прибавит трусости палестинцам. Ни грамма.
    Это замечательно, что в такое время для своей страны, вы имеете возможность обсуждать музыку и футбол, находясь за территориями Украины и осуждать воинствующий палестинский народ, дети которых говорят, что если не они, то на замену им придут другие, но никогда не бросят свои земли и будут стоять до конца против оккупантов.

    (ответить)

  17. dexter 27.10.2023 18:44 # dexter
    Первый батальон из бывших солдат ВСУ – добровольческий батальон им. Богдана Хмельницкого – поступил к службе в ОБТФ "Каскад"
    Бывшие пленные солдаты изъявили желание воевать на стороне России и вошли в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", рассказал комбат Андрей Тищенко РИАН.

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  18. narcot 27.10.2023 18:40 # narcot
    почему ни одна местная пуснявая шваль не вспомнила вчера про норд-ост?)


    до сих пор помню пацана, дававшего инетрвью, что разлетелось по всем новостным агенствам

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  19. narcot 27.10.2023 18:38 # narcot
    - ты расист!
    - ?
    - у тебя голова, как скворечник


    бабке совсем плохо. налейте бомжу похмелиться

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  20. narcot 27.10.2023 18:37 # narcot
    пруф от кекстера: установленный флаг, которого на данный момент там уже нет) собственно, как и серая зона пососиянской не стала)

    как говорится, отруби петуху голову, а он ещё неделю будет писать про флаг на терриконе)

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