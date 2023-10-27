10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы
В пятницу, 27 октября, поединком "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм" стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Кристал Пэлас" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения) и забил только один гол в четырех последних. Со старта прошлого сезона "орлы" одержали лишь две победы в 15 лондонских дерби в рамках чемпионата (5 ничьих, 8 поражений).
23 очка после девяти первых матчей — это второй лучший старт "Тоттенхэма" в высшем дивизионе после сезона 1960/61 (27 очков). "Шпоры" не проиграли ни одного из шести последних выездных поединков Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).
"Пэлас" одержал только одну победу в 16 последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 13 поражений). "Шпоры" выиграли лишь раз в пяти последних выездах на "Селхерст Парк" во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).
Полузащитник Джеффри Шлюпп снова готов играть за "Пэлас", но Дин Хендерсон, Джеймс Томкинс, Эберечи Эзе и Майкл Олисе по-прежнему травмированы.
После матча дисквалификации снова доступен полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биуссума. Пап Матар Сарр оправился после болезни. Дестини Удоджи предстоит фитнес-тест.
27.10.2023 10:00
Просмотров: 3950
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь, для этого азерского петушка тупой чернильницы не нашлось и женился он на своей соотечественнице. Не нужно нам таких кровосмешений
(ответить)
А вот если быть честным, то Толкин был прав, и предрек, и более того, пояснил всю суть войны и противостояния украинцев и народов рф.
Ведь орк, это грехопадший эльф, снизошедший до уровня свирепого троглодита.
Вед не зря кацапня орет, что они один народ с украинцами.
Выходит кацап - это снизошедший до уровня троглодита украинец...((
(ответить)
Янусик и вагиныч
https://www.instagram.com/reel/CyTFGngoWTM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
(ответить)
Есть народы без своего государства.. Все, кто в заложниках у русни за Уралом. Они пока молчат - не созрели еще. Но есть более яркий пример борющихся за право иметь своё государство - Курды. Это 35 млн.чел. Для сравнения Израиль 9 млн, это притом, что евреи 80 лет зовут к себе всех своих... едут отщепенцы всех мастей.
Ну и государство есть без земли - ИГИЛ например. ХАМАС на этом фоне еще куда ни шло.
(ответить)
На экс-депутата Рады Царёва, перешедшего на сторону России, совершено покушение в Ялте, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов.
«Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли», — написал Рогов
(ответить)
Нормально свиньи сруские тут нахрюкивая горят))))))))
(ответить)
Всегда и всем повторяю одно: Если рассуждаете о политике, особенно о войне, то разделяйте бля, Страну, Землю, Народ и Государство.
Земля + Народ = Страна. Просто некая земля настенная некими людьми.
Государство - это АППАРАТ управления.
Народ может ухолит из одной земли и обосноваться в другом месте.
земля может переходить из рук в руки. Государства появляться и исчезать.
Всего это было в избытке в истории человечества.
Сейчас, когда мы привыкли, что англичане живут на своем острове,
трудно представить, что они совсем недавно там не жили..
(ответить)
Бабусь сегодня совсем порвалась, даже стоя на коленях перед чернышами.
(ответить)
На стороне Израиля только те, кто за США. Поддержи США Палестину, щас бы все местные уебaны орали наоборот. Но подстилки на то и подстилки, чтобы поддакивать хозяевам, не более.
(ответить)
Почему, если хохол, то обязательно недоумок?!
(ответить)
Всем спортсменам, а также ебаным функционерам от спорта посвящается. Спорт свободен!
https://www.youtube.com/watch?v=Xuv_FoAw_Bk
(ответить)
Двойников Путина у России осталось на два, три дня…
(ответить)
есть хоть один муслим, который на стороне Израиля?
Это я про объективность местных иоланочек
(ответить)
@
журнались bbc берёт интервью у шишки палестинской
@
палестинец распинается про погибший мирняк
@
журналист: "а как вы относитесь к убийствам мирных израильтян? с чего всё началось?"
@
- всё, я заканчиваю интервью
всё, что нужно знать о смелости мусульман
(ответить)
- янулька, когда повезёшь гуманитарку или так и будешь защищать обезьян только на фупле?
- меня удивляют местные хохлы
орууууууууууууууууууууууууууу
(ответить)
Меня удивляют местные хохлы. На самом деле, я не сижу в пабликах и не знаю, что в целом думают украинцы по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
Хочется верить, что больше таких долбаебов в их стране не существует, ведь если следовать логике, будучи угнетённым народом, они должны были понимать палестинцев больше остальных, но местные и тут отличились.
На сегодняшний день, если посмотреть, практически весь мир встал на сторону Палестины и требуют, чтобы прекратили убивать мирных жителей и т д.
Уверяю вас, вы как капля в море. И как бы яро не поддерживали Израиль - это не прибавит трусости палестинцам. Ни грамма.
Это замечательно, что в такое время для своей страны, вы имеете возможность обсуждать музыку и футбол, находясь за территориями Украины и осуждать воинствующий палестинский народ, дети которых говорят, что если не они, то на замену им придут другие, но никогда не бросят свои земли и будут стоять до конца против оккупантов.
(ответить)
Первый батальон из бывших солдат ВСУ – добровольческий батальон им. Богдана Хмельницкого – поступил к службе в ОБТФ "Каскад"
Бывшие пленные солдаты изъявили желание воевать на стороне России и вошли в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", рассказал комбат Андрей Тищенко РИАН.
(ответить)
почему ни одна местная пуснявая шваль не вспомнила вчера про норд-ост?)
до сих пор помню пацана, дававшего инетрвью, что разлетелось по всем новостным агенствам
(ответить)
- ты расист!
- ?
- у тебя голова, как скворечник
бабке совсем плохо. налейте бомжу похмелиться
(ответить)
пруф от кекстера: установленный флаг, которого на данный момент там уже нет) собственно, как и серая зона пососиянской не стала)
как говорится, отруби петуху голову, а он ещё неделю будет писать про флаг на терриконе)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий