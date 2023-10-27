10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 27 октября, поединком "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм" стартует 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" выиграл лишь один из пяти последних матчей Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения) и забил только один гол в четырех последних. Со старта прошлого сезона "орлы" одержали лишь две победы в 15 лондонских дерби в рамках чемпионата (5 ничьих, 8 поражений).



23 очка после девяти первых матчей — это второй лучший старт "Тоттенхэма" в высшем дивизионе после сезона 1960/61 (27 очков). "Шпоры" не проиграли ни одного из шести последних выездных поединков Премьер-Лиги (4 победы, 2 ничьи).



"Пэлас" одержал только одну победу в 16 последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 13 поражений). "Шпоры" выиграли лишь раз в пяти последних выездах на "Селхерст Парк" во всех соревнованиях (2 ничьи, 2 поражения).



Полузащитник Джеффри Шлюпп снова готов играть за "Пэлас", но Дин Хендерсон, Джеймс Томкинс, Эберечи Эзе и Майкл Олисе по-прежнему травмированы.



После матча дисквалификации снова доступен полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биуссума. Пап Матар Сарр оправился после болезни. Дестини Удоджи предстоит фитнес-тест.