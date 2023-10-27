Владельцы "Бернли" собираются купить долю в "Данди"

Владеющая "Бернли" компания ALK Capital ведет переговоры о покупке доли в "Данди" из шотландской Премьер-Лиги.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, соответствующие переговоры ведутся уже несколько месяцев. "Бернли" собирается сделать "Данди" своим дочерним клубом.



Если сделка будет заключена, то в рамках этого партнерства "Бернли" получит приоритетное право выкупа лучших игроков "Данди" и сможет отправлять свою талантливую молодежь в Шотландию за практикой.



Ранее этим летом ALK Capital обсуждала покупку бельгийского "Кортрейка" за 13 миллионов фунтов. Та сделка сорвалась, однако американские владельцы "Бернли" по-прежнему заинтересованы в создании сети клубов по примеру "Манчестер Сити".