Владельцы "Бернли" собираются купить долю в "Данди"
Владеющая "Бернли" компания ALK Capital ведет переговоры о покупке доли в "Данди" из шотландской Премьер-Лиги.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, соответствующие переговоры ведутся уже несколько месяцев. "Бернли" собирается сделать "Данди" своим дочерним клубом.
Если сделка будет заключена, то в рамках этого партнерства "Бернли" получит приоритетное право выкупа лучших игроков "Данди" и сможет отправлять свою талантливую молодежь в Шотландию за практикой.
Ранее этим летом ALK Capital обсуждала покупку бельгийского "Кортрейка" за 13 миллионов фунтов. Та сделка сорвалась, однако американские владельцы "Бернли" по-прежнему заинтересованы в создании сети клубов по примеру "Манчестер Сити".
27.10.2023 09:00
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