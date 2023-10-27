Фаулер уволен из саудовского клуба после четырех месяцев работы
Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер был уволен с поста главного тренера "Аль-Кадисии" из второго дивизиона Саудовской Аравии.
Фаулер только в конце июня возглавил "Аль-Кадисию", которая в новом сезоне своего чемпионата не потерпела ни одного поражения.
При Фаулере "Аль-Кадисия" одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, расположившись на втором месте в таблице.
Только на прошлой неделе Фаулер был признан лучшим тренером дивизиона по итогам сентября, а уже в четверг 48-летнему англичанину было указано на дверь.
"Аль-Кадисия" уволила Фаулера за считанные дни до матча с лидирующей в дивизионе "Аль-Орубой", не объясняя причин.
Добавим, ранее Фаулер успел потрудиться тренером в Таиланде, Австралии и Индии. В июле Робби озвучил свои планы получить работу в Премьер-Лиге в течение пяти лет.
27.10.2023 08:00
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Видимо, послал кого-то к арабской матери. Возможно, накатив перед этим.
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Подзалупальное гавно, ну ахули портовая деревщина
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У калбасни не одна легенда топовым тренером не стала!
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КНЯЗЬ вернётся покорять Англии!
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snowblind
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Странно, очень темная история. Надеюсь, с нами поделяться подробностями
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"Аль-Кадисия" уволила Фаулера за считанные дни до матча с лидирующей в дивизионе "Аль-Орубой", не объясняя причин.
Возможно поймали его на наркоте или же на спиртном, а за это там отрезают голову. Чтобы много шума не было, тихонько указали на дверь
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Муть недописанная
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