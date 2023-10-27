Фаулер уволен из саудовского клуба после четырех месяцев работы

Робби Фаулер Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер был уволен с поста главного тренера "Аль-Кадисии" из второго дивизиона Саудовской Аравии.

Фаулер только в конце июня возглавил "Аль-Кадисию", которая в новом сезоне своего чемпионата не потерпела ни одного поражения.

При Фаулере "Аль-Кадисия" одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, расположившись на втором месте в таблице.

Только на прошлой неделе Фаулер был признан лучшим тренером дивизиона по итогам сентября, а уже в четверг 48-летнему англичанину было указано на дверь.

"Аль-Кадисия" уволила Фаулера за считанные дни до матча с лидирующей в дивизионе "Аль-Орубой", не объясняя причин.

Добавим, ранее Фаулер успел потрудиться тренером в Таиланде, Австралии и Индии. В июле Робби озвучил свои планы получить работу в Премьер-Лиге в течение пяти лет.


Метки Аль-Кадисия, тренеры, Фаулер

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2245

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lordace 27.10.2023 16:58 # lordace
    Видимо, послал кого-то к арабской матери. Возможно, накатив перед этим.

    (ответить)

  2. meshuggah 27.10.2023 15:32 # meshuggah
    Подзалупальное гавно, ну ахули портовая деревщина

    (ответить)

  3. chelsiukpro 27.10.2023 12:21 # chelsiukpro
    У калбасни не одна легенда топовым тренером не стала!

    (ответить)

  4. electric 27.10.2023 10:12 # electric
    КНЯЗЬ вернётся покорять Англии!

    (ответить)

  5. makeewadim 27.10.2023 10:11 # makeewadim
    snowblind

    (ответить)

  6. liverpool888 27.10.2023 09:22 # liverpool888
    Странно, очень темная история. Надеюсь, с нами поделяться подробностями

    (ответить)

  7. tigerpool 27.10.2023 08:38 # tigerpool
    "Аль-Кадисия" уволила Фаулера за считанные дни до матча с лидирующей в дивизионе "Аль-Орубой", не объясняя причин.


    Возможно поймали его на наркоте или же на спиртном, а за это там отрезают голову. Чтобы много шума не было, тихонько указали на дверь

    (ответить)

  8. closer 27.10.2023 08:06 # closer
    Муть недописанная

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: