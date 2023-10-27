Фаулер уволен из саудовского клуба после четырех месяцев работы

Легенда "Ливерпуля" Робби Фаулер был уволен с поста главного тренера "Аль-Кадисии" из второго дивизиона Саудовской Аравии.

Фаулер только в конце июня возглавил "Аль-Кадисию", которая в новом сезоне своего чемпионата не потерпела ни одного поражения.



При Фаулере "Аль-Кадисия" одержала шесть побед и дважды сыграла вничью, расположившись на втором месте в таблице.



Только на прошлой неделе Фаулер был признан лучшим тренером дивизиона по итогам сентября, а уже в четверг 48-летнему англичанину было указано на дверь.



"Аль-Кадисия" уволила Фаулера за считанные дни до матча с лидирующей в дивизионе "Аль-Орубой", не объясняя причин.



Добавим, ранее Фаулер успел потрудиться тренером в Таиланде, Австралии и Индии. В июле Робби озвучил свои планы получить работу в Премьер-Лиге в течение пяти лет.