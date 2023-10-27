Исак пропустит пять матчей "Ньюкасла"

Нападающий Александер Исак пропустит ближайшие пять матчей "Ньюкасла" с травмой паха.

Исак был заменен с травмой уже на 15-й минуте проигранного "Ньюкаслом" матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" в минувшую среду (0:1).



И хотя характер этого повреждения не является серьезным, Daily Mail ожидает, что теперь Исак пропустит пять матчей "сорок", включая ответный выезд в Дортмунд, а также битвы с "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" в Премьер-Лиге.



Это будет ощутимая потеря для "Ньюкасла", потому что Исак демонстрировал отличный футбол на старте нового сезона, забив семь голов в 11 матчах с учетом всех соревнований.



Если не возникнет никаких осложнений, 24-летний швед вернется на футбольное поле сразу после следующего международного перерыва — в матче против "Челси" 25 ноября.