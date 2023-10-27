Ван-Биссака возобновил полноценные тренировки

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака приступил к полноценным тренировкам, восстановившись после травмы задней поверхности бедра.

25-летний Ван-Биссака, который во второй половине прошлого сезона закрепился в стартовом составе "Юнайтед", не играет в футбол с поражения 1:3 от "Брайтона" 16 сентября.



Ранее ожидалось, что Ван-Биссака вернется только после международного перерыва в ноябре, однако восстановление Аарона прошло с опережением графика.



Как сообщает Daily Mail, Ван-Биссака уже тренируется с полной нагрузкой и будет доступен для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в течение ближайших 10 дней.



При этом дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье и поединок Кубка Лиги с "Ньюкаслом" в следующую среду Ван-Биссака, вероятно, пропустит.