Ван-Биссака возобновил полноценные тренировки
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака приступил к полноценным тренировкам, восстановившись после травмы задней поверхности бедра.
25-летний Ван-Биссака, который во второй половине прошлого сезона закрепился в стартовом составе "Юнайтед", не играет в футбол с поражения 1:3 от "Брайтона" 16 сентября.
Ранее ожидалось, что Ван-Биссака вернется только после международного перерыва в ноябре, однако восстановление Аарона прошло с опережением графика.
Как сообщает Daily Mail, Ван-Биссака уже тренируется с полной нагрузкой и будет доступен для главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага в течение ближайших 10 дней.
При этом дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье и поединок Кубка Лиги с "Ньюкаслом" в следующую среду Ван-Биссака, вероятно, пропустит.
27.10.2023 06:00
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