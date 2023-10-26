"Ливерпуль" сокрушил "Тулузу"

Райан Гравенберх "Ливерпуль" разгромил дома "Тулузу" со счетом 5:1, продлив свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы.

"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч и уже на девятой минуте открыл счет. Это Диогу Жота совершил сольный проход по центру из глубины поля, хладнокровно направив мяч в ворота — 1:0.

На 16-й минуте "Тулуза" впервые ответила — и сразу забила. Тейс Даллинга убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Кувина Келлехера — 1:1.

"Красные" сохранили игровое преимущество, хотя оно и не было подавляющим, и на 30-й минуте снова вышли вперед. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, а Ватару Эндо пробил головой из района 11-метровой отметки — 2:1.

Прошло еще четыре минуты, и хозяева сделали разницу в счете комфортной. Удар Кертиса Джонса был заблокирован, но мяч отскочил к Дарвину Нуньесу, который с угла вратарской площади пробил под перекладину — 3:1.

В начале второго тайма гости могли вернуться в игру, однако Александер-Арнольд не пустил мяч в пустые ворота, исправив грубую ошибку Келлехера.

Вскоре "Тулуза" стала рисковать, за что поплатилась на 65-й минуте. Нуньес вышел один на один, проскочил мимо голкипера и, находясь перед пустыми воротами, пробил в штангу. Однако мяч отскочил к Райану Гравенберху, которые все же поразил цель — 4:1.

Точка в матче на "Энфилде" была поставлена на третьей компенсированной минуте, когда вышедший на замену Мохамед Салах поразил ворота из пределов штрафной с отскоком от перекладины — 5:1.

"Ливерпуль" одержал победу в доминирующей манере и теперь имеет в своем девять очков после трех матчей, оказавшись на пороге плей-офф.

Еще в одном матче этого вечера "Брайтон" переиграл кризисный "Аякс" со счетом 2:0, оформив свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы.

"Ливерпуль" (Англия) — "Тулуза" (Франция) — 5:1 (3:1)

Голы: Жота 9, Эндо 30, Нуньес 34, Гравенберх 65, Салах 90 — Даллинга 16.

"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Гакпо 67), Гомес, Матип, Чемберс (Куанса 67), Эндо, Джонс (Макконнелл 89), Гравенберх (Салах 70), Эллиотт, Жота, Нуньес (Скэнлон 66).

"Брайтон" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:0 (1:0)

Голы: Педро 42, Фати 53.

"Брайтон": Стил, Милнер (Дауд 85), Данк, Ван Хекке (Уэбстер 85), Велтман, Адингра, Гросс, Гилмор (Балеба 64), Митома, Фати (Буонанотте 64), Педро (Фергюсон 75).


Метки Аякс, Брайтон, Ливерпуль, Лига Европы, Тулуза

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2023 23:55

Количество просмотров Просмотров: 5012

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 27.10.2023 09:24 # bmw-e34
    Есть хайлайты где нить? В Ютубе нифига, ничего

    (ответить)

  2. lfc-krr 27.10.2023 08:34 # lfc-krr
    Нуньез, конечно, эпично смазал вчера. Прям классика
    https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/s/UHtxEAWues

    (ответить)

  3. electric 27.10.2023 08:28 # electric
    Как я и предсказывать, КНЯЗИ будут на троне!

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  4. lfc-krr 27.10.2023 08:23 # lfc-krr
    Байер так же идет с 3 победами. Алонсо с 2х ног залетел в тренеры.
    Аякс в ж0пе

    (ответить)

  5. phenomenon1 27.10.2023 07:49 # phenomenon1
    Вот он настоящий уровень портовой мусорки! Турнир и команды под стать уровню красного недоразумения с унитаза пинфилд.

    (ответить)

  6. largo-winch 27.10.2023 06:31 # largo-winch
    Rivalry was forgotten and friendship remembered as Liverpool paid a warm tribute before kick-off to Bill Kenwright, the Everton chairman who died on Monday. The Hollies’ He Ain’t Heavy, He’s My Brother – the song Kenwright chose for a Hillsborough tribute at Goodison Park and became a fund-raising single for the justice campaign – was played to mass applause from the Liverpool fans inside Anfield.


    do slez...

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  7. iskander8sg 27.10.2023 01:29 # iskander8sg
    Маленький цифровой реигноратор реигнорировал, реигнорировал, да не выреигнорировал...

    Вагиф...помним, скорбим...

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  8. brown-ale 27.10.2023 00:31 # brown-ale
    Верните тен Хага в Аякс!

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  9. dexter 27.10.2023 00:23 # dexter
    Ну шо квадратный, снова в своё логово заполз?) Нашел очередной пожар на территории РФ?)

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  10. dexter 27.10.2023 00:12 # dexter
    24.10.2023 15:25 #
    narcot

    Че там дол6оебы на терриконе? Успели пофоткаться и тут же подохли?) ухеххехехеехехех

    Источник: http://fapl.ru/posts/103566/?c=1

    Ну что там, пофоткались?)
    https://t.me/artjockey/315

    (ответить)

  11. v-0987654321 27.10.2023 00:10 # v-0987654321
    Гордость всеи Британии!

    YNWA

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  12. hachidlo 27.10.2023 00:07 # hachidlo
    Лузерпуль нашёл свой турнир. Удачи Ливерпулю в ЛЕ.

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  13. narcot 27.10.2023 00:07 # narcot
    Гимли отписался, но не с факе? Ору)

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  14. sausage 27.10.2023 00:07 # sausage
    Ух ты , а Брайтон Аякс нахлобучил. Норм!

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  15. girasimus 27.10.2023 00:07 # girasimus
    Какой бы матч не был у Ливерпуля, его всегда интересно посмотреть, сегодняшнее шоу особенно удалось. Грайвен МОМ, надеюсь водьеться в основу. Нуньес начал думать головой, осталось поправить пушку.

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  16. felix-the-cat 26.10.2023 23:59 # felix-the-cat
    Грайвенберх красава

    Ахуенный матч

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  17. vagifspurs 26.10.2023 23:58 # vagifspurs
    Всем пох1уй

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