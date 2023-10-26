"Ливерпуль" сокрушил "Тулузу"

"Ливерпуль" разгромил дома "Тулузу" со счетом 5:1, продлив свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы.

"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч и уже на девятой минуте открыл счет. Это Диогу Жота совершил сольный проход по центру из глубины поля, хладнокровно направив мяч в ворота — 1:0.



На 16-й минуте "Тулуза" впервые ответила — и сразу забила. Тейс Даллинга убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Кувина Келлехера — 1:1.



"Красные" сохранили игровое преимущество, хотя оно и не было подавляющим, и на 30-й минуте снова вышли вперед. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, а Ватару Эндо пробил головой из района 11-метровой отметки — 2:1.



Прошло еще четыре минуты, и хозяева сделали разницу в счете комфортной. Удар Кертиса Джонса был заблокирован, но мяч отскочил к Дарвину Нуньесу, который с угла вратарской площади пробил под перекладину — 3:1.



В начале второго тайма гости могли вернуться в игру, однако Александер-Арнольд не пустил мяч в пустые ворота, исправив грубую ошибку Келлехера.



Вскоре "Тулуза" стала рисковать, за что поплатилась на 65-й минуте. Нуньес вышел один на один, проскочил мимо голкипера и, находясь перед пустыми воротами, пробил в штангу. Однако мяч отскочил к Райану Гравенберху, которые все же поразил цель — 4:1.



Точка в матче на "Энфилде" была поставлена на третьей компенсированной минуте, когда вышедший на замену Мохамед Салах поразил ворота из пределов штрафной с отскоком от перекладины — 5:1.



"Ливерпуль" одержал победу в доминирующей манере и теперь имеет в своем девять очков после трех матчей, оказавшись на пороге плей-офф.



Еще в одном матче этого вечера "Брайтон" переиграл кризисный "Аякс" со счетом 2:0, оформив свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы.



"Ливерпуль" (Англия) — "Тулуза" (Франция) — 5:1 (3:1)



Голы: Жота 9, Эндо 30, Нуньес 34, Гравенберх 65, Салах 90 — Даллинга 16.



"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Гакпо 67), Гомес, Матип, Чемберс (Куанса 67), Эндо, Джонс (Макконнелл 89), Гравенберх (Салах 70), Эллиотт, Жота, Нуньес (Скэнлон 66).



"Брайтон" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:0 (1:0)



Голы: Педро 42, Фати 53.



"Брайтон": Стил, Милнер (Дауд 85), Данк, Ван Хекке (Уэбстер 85), Велтман, Адингра, Гросс, Гилмор (Балеба 64), Митома, Фати (Буонанотте 64), Педро (Фергюсон 75).