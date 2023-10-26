"Ливерпуль" сокрушил "Тулузу"
"Ливерпуль" разгромил дома "Тулузу" со счетом 5:1, продлив свою 100-процентную серию на групповом этапе Лиги Европы.
"Ливерпуль" по-хозяйски начал матч и уже на девятой минуте открыл счет. Это Диогу Жота совершил сольный проход по центру из глубины поля, хладнокровно направив мяч в ворота — 1:0.
На 16-й минуте "Тулуза" впервые ответила — и сразу забила. Тейс Даллинга убежал в прорыв, вошел в штрафную по правому краю и нанес удар мимо Кувина Келлехера — 1:1.
"Красные" сохранили игровое преимущество, хотя оно и не было подавляющим, и на 30-й минуте снова вышли вперед. Трент Александер-Арнольд забросил мяч в штрафную, а Ватару Эндо пробил головой из района 11-метровой отметки — 2:1.
Прошло еще четыре минуты, и хозяева сделали разницу в счете комфортной. Удар Кертиса Джонса был заблокирован, но мяч отскочил к Дарвину Нуньесу, который с угла вратарской площади пробил под перекладину — 3:1.
В начале второго тайма гости могли вернуться в игру, однако Александер-Арнольд не пустил мяч в пустые ворота, исправив грубую ошибку Келлехера.
Вскоре "Тулуза" стала рисковать, за что поплатилась на 65-й минуте. Нуньес вышел один на один, проскочил мимо голкипера и, находясь перед пустыми воротами, пробил в штангу. Однако мяч отскочил к Райану Гравенберху, которые все же поразил цель — 4:1.
Точка в матче на "Энфилде" была поставлена на третьей компенсированной минуте, когда вышедший на замену Мохамед Салах поразил ворота из пределов штрафной с отскоком от перекладины — 5:1.
"Ливерпуль" одержал победу в доминирующей манере и теперь имеет в своем девять очков после трех матчей, оказавшись на пороге плей-офф.
Еще в одном матче этого вечера "Брайтон" переиграл кризисный "Аякс" со счетом 2:0, оформив свою первую победу на групповом этапе Лиги Европы.
"Ливерпуль" (Англия) — "Тулуза" (Франция) — 5:1 (3:1)
Голы: Жота 9, Эндо 30, Нуньес 34, Гравенберх 65, Салах 90 — Даллинга 16.
"Ливерпуль": Келлехер, Александер-Арнольд (Гакпо 67), Гомес, Матип, Чемберс (Куанса 67), Эндо, Джонс (Макконнелл 89), Гравенберх (Салах 70), Эллиотт, Жота, Нуньес (Скэнлон 66).
"Брайтон" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 2:0 (1:0)
Голы: Педро 42, Фати 53.
"Брайтон": Стил, Милнер (Дауд 85), Данк, Ван Хекке (Уэбстер 85), Велтман, Адингра, Гросс, Гилмор (Балеба 64), Митома, Фати (Буонанотте 64), Педро (Фергюсон 75).
26.10.2023 23:55
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Последние комментарии:
Есть хайлайты где нить? В Ютубе нифига, ничего
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Нуньез, конечно, эпично смазал вчера. Прям классика
https://www.reddit.com/r/LiverpoolFC/s/UHtxEAWues
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Как я и предсказывать, КНЯЗИ будут на троне!
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Байер так же идет с 3 победами. Алонсо с 2х ног залетел в тренеры.
Аякс в ж0пе
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Вот он настоящий уровень портовой мусорки! Турнир и команды под стать уровню красного недоразумения с унитаза пинфилд.
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Rivalry was forgotten and friendship remembered as Liverpool paid a warm tribute before kick-off to Bill Kenwright, the Everton chairman who died on Monday. The Hollies’ He Ain’t Heavy, He’s My Brother – the song Kenwright chose for a Hillsborough tribute at Goodison Park and became a fund-raising single for the justice campaign – was played to mass applause from the Liverpool fans inside Anfield.
do slez...
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Маленький цифровой реигноратор реигнорировал, реигнорировал, да не выреигнорировал...
Вагиф...помним, скорбим...
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Верните тен Хага в Аякс!
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Ну шо квадратный, снова в своё логово заполз?) Нашел очередной пожар на территории РФ?)
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24.10.2023 15:25 #
narcot
Че там дол6оебы на терриконе? Успели пофоткаться и тут же подохли?) ухеххехехеехехех
Источник: http://fapl.ru/posts/103566/?c=1
Ну что там, пофоткались?)
https://t.me/artjockey/315
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Гордость всеи Британии!
YNWA
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Лузерпуль нашёл свой турнир. Удачи Ливерпулю в ЛЕ.
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Гимли отписался, но не с факе? Ору)
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Ух ты , а Брайтон Аякс нахлобучил. Норм!
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Какой бы матч не был у Ливерпуля, его всегда интересно посмотреть, сегодняшнее шоу особенно удалось. Грайвен МОМ, надеюсь водьеться в основу. Нуньес начал думать головой, осталось поправить пушку.
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Грайвенберх красава
Ахуенный матч
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Всем пох1уй
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