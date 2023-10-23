Тен Хаг признал, что матч с "Копенгагеном" будет эмоциональным

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что матч Лиги Чемпионов против "Копенгагена" будет эмоциональным для его команды из-за прощания с сэром Бобби Чарльтоном.

В минувшую субботу Чарльтон, чьим именем названа одна из трибун "Олд Траффорд", ушел из жизни в возрасте 86 лет.



"Юнайтед" запланировал целый ряд мероприятий по прощанию со своей легендой во вторник, и Тен Хаг, начавший свою пресс-конференцию в понедельник с минуты молчания, надеется, что его команда не ударит в грязь лицом.



"Сэр Бобби был легендой, гигантом. Не только для "Манчестер Юнайтед", но и для футбола. Он оставил после себя наследие в плане стандартов, высоких стандартов, которым мы должны соответствовать каждый день. Конечно, прежде всего наши мысли с его семьей, его женой, детьми и внуками".



"Но также нужно понимать, что он значил для "Манчестер Юнайтед". Он устанавливал стандарты, которым мы должны соответствовать, и в последние пару дней они были подчеркнуты..."



"Мы — профессионалы, и это наша работа, но ты не можешь запретить эмоции. Нужно использовать эмоции правильным образом", — цитирует Тен Хага The Independent.