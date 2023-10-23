Гвардиола: "Требл оказал влияние на всех нас"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что завоевание требла в прошлом сезоне истощило его команду морально и физически.
"Сити" крайне уверенно начал новый сезон, но затем вылетел из Кубка Лиги и перед международным перерывом потерпел два поражения подряд в Премьер-Лиге.
В минувшую субботу "Сити" вернулся на победный путь, одолев "Брайтон" со счетом 2:1, и Гвардиола был вынужден признать, что "горожане" все еще ощущают последствия триумфального для себя прошлого сезона.
Однако Гвардиола не собирается расслабляться и теперь ставит перед своей командой еще одну невероятную цель — четвертый титул Премьер-Лиги подряд.
"Требл оказал влияние на всех нас, включая меня. Поэтому теперь нам нужно не выпасть из гонки, быть близко, двигаясь месяц за месяцем, чтобы в решающие моменты концовки сезона снова постараться превзойти конкурентов".
"Я много раз говорил, что еще никто не выигрывал Премьер-Лигу четыре раза подряд. Никогда-никогда. Это показывает, насколько это сложно. Теперь нам нужно квалифицироваться в следующий раунд Лиги Чемпионов, чтобы затем мы могли сосредоточиться только на Премьер-Лиге. Такова цель", — цитирует Гвардиолу The Independent.
23.10.2023 16:00
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