Гвардиола: "Требл оказал влияние на всех нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что завоевание требла в прошлом сезоне истощило его команду морально и физически.

"Сити" крайне уверенно начал новый сезон, но затем вылетел из Кубка Лиги и перед международным перерывом потерпел два поражения подряд в Премьер-Лиге.



В минувшую субботу "Сити" вернулся на победный путь, одолев "Брайтон" со счетом 2:1, и Гвардиола был вынужден признать, что "горожане" все еще ощущают последствия триумфального для себя прошлого сезона.



Однако Гвардиола не собирается расслабляться и теперь ставит перед своей командой еще одну невероятную цель — четвертый титул Премьер-Лиги подряд.



"Требл оказал влияние на всех нас, включая меня. Поэтому теперь нам нужно не выпасть из гонки, быть близко, двигаясь месяц за месяцем, чтобы в решающие моменты концовки сезона снова постараться превзойти конкурентов".



"Я много раз говорил, что еще никто не выигрывал Премьер-Лигу четыре раза подряд. Никогда-никогда. Это показывает, насколько это сложно. Теперь нам нужно квалифицироваться в следующий раунд Лиги Чемпионов, чтобы затем мы могли сосредоточиться только на Премьер-Лиге. Такова цель", — цитирует Гвардиолу The Independent.