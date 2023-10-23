Хююпя: "Ван Дейк станет лучшим центральным защитником Премьер-Лиги в этом сезоне"
Бывший капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя уверен, что Виргил Ван Дейк проявит себя лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.
К игре Ван Дейка время от времени возникают вопросы после того, как в октябре 2020 Виргил получил тяжелую травму связок колена.
Однако у Хююпя нет сомнений, что в этом сезоне 32-летний голландец вернется в свою лучшую форму.
"Он один из лучших в своем деле в мире. Думаю, он высоко задрал планку, потому что каждый ожидает, что он будет играть на своем уровне каждый раз, а это очень сложно".
"Однако он хорошо выступает, он является важной частью нашей команды и ее большим лидером. Думаю, всем нам нужно быть терпеливыми, и он наберет свою лучшую форму".
"Думаю, в некоторых матчах этого сезона он показал, что все еще соответствует этому уровню, и у меня нет сомнений, что он станет лучшим центральным защитником лиги в этом сезоне", — цитирует Хююпя The Independent.
23.10.2023 15:00
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будет таким же классным защитником, как хюпия
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Пикфорд штопанный
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БАЗА!
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