Хююпя: "Ван Дейк станет лучшим центральным защитником Премьер-Лиги в этом сезоне"

Виргил Ван Дейк Бывший капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя уверен, что Виргил Ван Дейк проявит себя лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.

К игре Ван Дейка время от времени возникают вопросы после того, как в октябре 2020 Виргил получил тяжелую травму связок колена.

Однако у Хююпя нет сомнений, что в этом сезоне 32-летний голландец вернется в свою лучшую форму.

"Он один из лучших в своем деле в мире. Думаю, он высоко задрал планку, потому что каждый ожидает, что он будет играть на своем уровне каждый раз, а это очень сложно".

"Однако он хорошо выступает, он является важной частью нашей команды и ее большим лидером. Думаю, всем нам нужно быть терпеливыми, и он наберет свою лучшую форму".

"Думаю, в некоторых матчах этого сезона он показал, что все еще соответствует этому уровню, и у меня нет сомнений, что он станет лучшим центральным защитником лиги в этом сезоне", — цитирует Хююпя The Independent.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Премьер-Лига, Хююпя

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 23.10.2023 15:55 # skydreams
    будет таким же классным защитником, как хюпия

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  2. beatles-red 23.10.2023 15:06 # beatles-red
    Пикфорд штопанный

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  3. apl-nash 23.10.2023 15:05 # apl-nash
    БАЗА!

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