Хююпя: "Ван Дейк станет лучшим центральным защитником Премьер-Лиги в этом сезоне"

Бывший капитан "Ливерпуля" Сами Хююпя уверен, что Виргил Ван Дейк проявит себя лучшим защитником Премьер-Лиги в этом сезоне.

К игре Ван Дейка время от времени возникают вопросы после того, как в октябре 2020 Виргил получил тяжелую травму связок колена.



Однако у Хююпя нет сомнений, что в этом сезоне 32-летний голландец вернется в свою лучшую форму.



"Он один из лучших в своем деле в мире. Думаю, он высоко задрал планку, потому что каждый ожидает, что он будет играть на своем уровне каждый раз, а это очень сложно".



"Однако он хорошо выступает, он является важной частью нашей команды и ее большим лидером. Думаю, всем нам нужно быть терпеливыми, и он наберет свою лучшую форму".



"Думаю, в некоторых матчах этого сезона он показал, что все еще соответствует этому уровню, и у меня нет сомнений, что он станет лучшим центральным защитником лиги в этом сезоне", — цитирует Хююпя The Independent.