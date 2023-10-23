Троссард — о чемпионской гонке: "Это будет упорная борьба до конца"

Арсенал Вингер "Арсенала" Леандро Троссард уверен, что в чемпионская гонка Премьер-Лиги будет упорной до самого конца.

В минувшую субботу "Арсенал" отыграл дефицит в два гола против "Челси", однако ничья 2:2 позволила "Манчестер Сити", который в своем матче победил "Брайтон" (2:1), сравняться с "канонирами" по очкам.

При этом "Тоттенхэм" может опередить и "Арсенал", и "Сити", если в понедельник вечером одолеет "Фулхэм". Троссард ожидает, что такая плотность наверху таблицы сохранится до финиша.

"Разумеется, есть много команд, которые усилили свои составы, и это это будет упорная борьба до конца".

"Но пока еще слишком рано, и нам нужно двигаться матч за матчем, стараясь выигрывать каждый матч".

"Парни хорошо потрудились (против "Челси") — они никогда не опускали руки и продолжали верить. Вы могли видеть, что достаточно одного момента, чтобы изменить игру".

"Деклан (Райс) забил классный гол, который вернул нас в игру и позволил снова поверить в себя. Как вы могли видеть, мы по-прежнему способны набирать очки на выезде".

"В конце концов ты рад набрать очко, когда уступал 2:0. Но в то же время мы знаем, что можем играть лучше, и нам нужно использовать это в следующем матче".

"По ощущениям ничья всегда ближе к поражению. Но если подумать об этом, это набранное очко, потому что мы уступали 2:0 в сложном для выездов месте против команды, которая играет хорошо".

"Так что нужно помнить об этом. В конце концов это хорошее очко — просто в следующий раз нужно сыграть лучше", — цитирует Троссарда Evening Standard.




Метки Арсенал, Премьер-Лига, Троссард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2023 14:00

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  1. tursa 23.10.2023 14:20 # tursa
    Арсеналу опять глубины состава может не хватить, ттх тоже самое плюс к новому году могут вообще сдуться

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