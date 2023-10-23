Рэтклифф может позвать Поттера в "Юнайтед"
Сэр Джим Рэтклифф может позвать бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера в "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" откажутся от услуг Эрика Тен Хага.
Тен Хаг оказался под значительным давлением из-за невыразительного старта сезона. Скандалы вокруг Антони и Джейдона Санчо только сгущают тучи над Эриком.
Если Тен Хагу не удастся стабилизировать ситуацию с результатами, то его место может занять Поттер, который находится без работы после своего увольнения из "Челси" в апреле.
Как утверждает The Sun, сэр Дэйв Брейлсфорд, правая рука Рэтклиффа, является большим поклонником Поттера и хотел пригласить Грэма еще в "Ниццу".
В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед" за 1.35 млрд. фунтов и, как ожидается, получит контроль над футбольными операциями "красных дьяволов".
При этом Рэтклифф, Брейлсфорд и Аврам Глэйзер должны сформировать "трансферный комитет" "Юнайтед".
Добавим, Поттера также сватают в "Наполи", чья ставка на Руди Гарсию после неожиданного расставания с Лучано Спаллетти не оправдала себя.
23.10.2023 13:00
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Все логично, новый фергюссон в новом мю
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Оруууууу
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мю и так уже намучился за 10 лет, пожалейте их, не надо этого делать
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