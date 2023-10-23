"Бавария" готова пригласить Дайера в январе

"Бавария" готова устроить второй за полгода трансферный рейд на "Тоттенхэм" и теперь хочет защитника "шпор" Эрика Дайера.

Только в августе "Бавария" приобрела у "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов нападающего Харри Кейна, который забил уже 10 голов за свой новый клуб.



Воодушевившись примером Кейна, "Бавария" готова попытаться купить в январе Дайера, который отказался покинуть "Тоттенхэм" минувшим летом и решил сражаться за место в планах главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.



Однако Постекоглу предпочитает использовать в центре обороны связку Микки Ван де Вена и Кристиана Ромеро, тогда как 29-летний англичанин еще не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне.



Как утверждает Bild, приглашение центрального защитника является приоритетом для наставника "Баварии" Томаса Тухеля, который рассматривает Дайера в качестве альтернативы Трево Чалобе из "Челси".



У боссов "Баварии" есть определенные сомнения насчет Чалобы, вдобавок у Трево точно будут варианты остаться в Премьер-Лиге, поэтому чемпионы Бундеслиги могут быть вынуждены обратиться к запасному варианту в лице Дайера.