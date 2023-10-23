Окслейд-Чемберлен назвал "наибольшую разницу" между "Ливерпулем" и "Арсеналом"

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал, насколько разным был настрой игроков на большие матчи в "Ливерпуле" и "Арсенале".

Окслейд-Чемберлен успел выиграть два Кубка Англии и три Суперкубка Англии, прежде чем ушел в "Ливерпуль" в 2017 году.



За шесть сезонов в "Ливерпуле" Алекс добился гораздо большего, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



По словам Окслейд-Чемберлена, его успехи с "Ливерпулем" не были случайностью, потому что "красные" совершенно по-другому настраивались на важные матчи, нежели "Арсенал".



"В "Арсенале" мы всегда выходили на эти большие матчи, думая: "Это будет по-настоящему тяжело".



"И в этом была наибольшая разница относительно "Ливерпуля", где даже в первом сезоне (2017/18), когда мы слегка столкнулись с неизвестным, была эта невероятная полная и абсолютная концентрация на том, что никакой другой исход, кроме нашей победы в матче, невозможен".



"Я не знаю, почему, но в "Ливерпуле" перед большими матчами мы просто знали, что добьемся победы".



"С "Арсеналом" мы выигрывали Кубки Англии, но мы, наверное, так и не добились того, чего должны были. Мы обладали невероятным мастерством. С футбольной точки зрения у нас было все".



"Нам просто не хватало... Веры? Сплоченности? Беспощадности? Я не знаю. Возможно, немного всего", — цитирует Окслейд-Чемберлена talkSPORT.