"Арсенал" обвинили в расизме после публикации фото женской команды
"Арсеналу" пришлось оправдываться и отбиваться от обвинений в расизме после публикации общего фото своей женской команды, где все игроки оказались белыми.
Девушки "Арсенала" считаются одной из сильнейший командой в Женской Суперлиге (Women's Super League), уже успев сыграть четыре матча в новом сезоне.
На днях "Арсенал" опубликовал общее фото своих девушек, как это традиционно делают все команды на старте нового сезона. Этот снимок мгновенно "завирусился" в социальных сетях, собрав миллионы просмотров.
Дело в том, что все 27 девушек на фото оказались с белым цветом кожи, и лондонскому клубу пришлось реагировать на посыпавшиеся обвинения.
"Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем".
"Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого", — говорится в заявлении "Арсенала".
Отметим, что мужская команда "Арсенала" является одной из самых диверсифицированных в Премьер-Лиге — здесь выступают не только представители белой расы, но также темнокожие, африканцы, латиноамериканцы и даже один азиат в лице японца Такехиро Томиясу.
23.10.2023 10:00
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Последние комментарии:
А то, что все это против законов Божьих, на ФАПЛе скажу только я.
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Но при этом они же убивают основной принцип демократии, а также полностью хотят наплевать на меритократию. По идее такое предложение само звучит как расизм с их стороны.
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"Челси" обвинили в обскурантизме после публикации фото болельщиков команды.
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Их чо белый мужик тренирует? Позор, ниже падать некуда уже
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да заебали эти негры уже... надо их в рабство обратно ... Make Niggaz slave Again
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Приходится оправдыватся почему нет черных, этот мир сошёл с ума, может потому что они собирают сильную команду а не разноцветную, что за придурки такое пишут.
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Так женский футбол это и есть показуха, тем нет места чёрным
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Единственный, кто может меня победить — это я сам
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ужас, за это уже надо оправдываться...
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Приятно смотреть на команду
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