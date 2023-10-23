"Арсенал" обвинили в расизме после публикации фото женской команды

Женская команда Арсенала "Арсеналу" пришлось оправдываться и отбиваться от обвинений в расизме после публикации общего фото своей женской команды, где все игроки оказались белыми.

Девушки "Арсенала" считаются одной из сильнейший командой в Женской Суперлиге (Women's Super League), уже успев сыграть четыре матча в новом сезоне.

На днях "Арсенал" опубликовал общее фото своих девушек, как это традиционно делают все команды на старте нового сезона. Этот снимок мгновенно "завирусился" в социальных сетях, собрав миллионы просмотров.

Дело в том, что все 27 девушек на фото оказались с белым цветом кожи, и лондонскому клубу пришлось реагировать на посыпавшиеся обвинения.

"Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем".

"Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого", — говорится в заявлении "Арсенала".

Отметим, что мужская команда "Арсенала" является одной из самых диверсифицированных в Премьер-Лиге — здесь выступают не только представители белой расы, но также темнокожие, африканцы, латиноамериканцы и даже один азиат в лице японца Такехиро Томиясу.

Женская команда Арсенала


Метки Арсенал, расизм

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1800

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 23.10.2023 11:25 # sisyazavr
    А то, что все это против законов Божьих, на ФАПЛе скажу только я.

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  2. tigerpool 23.10.2023 11:05 # tigerpool
    Но при этом они же убивают основной принцип демократии, а также полностью хотят наплевать на меритократию. По идее такое предложение само звучит как расизм с их стороны.

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  3. shakur 23.10.2023 10:48 # shakur
    "Челси" обвинили в обскурантизме после публикации фото болельщиков команды.

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  4. alexomck 23.10.2023 10:34 # alexomck
    Их чо белый мужик тренирует? Позор, ниже падать некуда уже

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  5. arskc 23.10.2023 10:26 # arskc
    да заебали эти негры уже... надо их в рабство обратно ... Make Niggaz slave Again

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  6. oxotnik 23.10.2023 10:19 # oxotnik
    Приходится оправдыватся почему нет черных, этот мир сошёл с ума, может потому что они собирают сильную команду а не разноцветную, что за придурки такое пишут.

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  7. gameboy 23.10.2023 10:17 # gameboy
    Так женский футбол это и есть показуха, тем нет места чёрным

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  8. wilegend 23.10.2023 10:08 # wilegend
    Единственный, кто может меня победить — это я сам

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  9. ugunner4 23.10.2023 10:05 # ugunner4
    ужас, за это уже надо оправдываться...

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  10. dnssda 23.10.2023 10:03 # dnssda
    Приятно смотреть на команду

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