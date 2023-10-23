"Арсенал" обвинили в расизме после публикации фото женской команды

"Арсеналу" пришлось оправдываться и отбиваться от обвинений в расизме после публикации общего фото своей женской команды, где все игроки оказались белыми.

Девушки "Арсенала" считаются одной из сильнейший командой в Женской Суперлиге (Women's Super League), уже успев сыграть четыре матча в новом сезоне.



На днях "Арсенал" опубликовал общее фото своих девушек, как это традиционно делают все команды на старте нового сезона. Этот снимок мгновенно "завирусился" в социальных сетях, собрав миллионы просмотров.



Дело в том, что все 27 девушек на фото оказались с белым цветом кожи, и лондонскому клубу пришлось реагировать на посыпавшиеся обвинения.



"Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает то разнообразие, которое существует в клубе и сообществах, которые мы представляем".



"Привлечение новых девушек и девочек из разных слоев общества является ключевым приоритетом для нас на уровне академии, и мы принимаем конкретные меры для этого", — говорится в заявлении "Арсенала".



Отметим, что мужская команда "Арсенала" является одной из самых диверсифицированных в Премьер-Лиге — здесь выступают не только представители белой расы, но также темнокожие, африканцы, латиноамериканцы и даже один азиат в лице японца Такехиро Томиясу.



