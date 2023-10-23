Невилл ожидает, что Рамсдейл уйдет, если не будет играть за "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл попросится на выход, если не будет восстановлен первым номером "канониров".

В последних матчах главный тренер "Арсенала" Микель Артета предпочитал использовать на воротах своего соотечественника Давида Райю, однако тот выглядит не слишком убедительно, и в минувшую субботу позволил вингеру "Челси" Михаилу Мудрику забросить мяч себе за шиворот.



Невилл думает, что уже совсем скоро Рамсдейл начнет выражать недовольство своей ситуацией и заставит Артету все-таки выбрать основного голкипера.



"Если голкипер совершает ошибку, то это проблема голкипера. Нюанс в том, что у них на скамейке есть очень хороший голкипер, который не сделал ничего неправильного".



"Это удивило всех нас, когда месяц или около того Аарон Рамсдейл был выведен из стартового состава. Мы подумали, что это только на пару матчей, но сейчас похоже на то, что Давид Райя — первый номер. Проблема в том, что сейчас он начал выглядеть нервозно и совершает ошибки".



"Я проходил через это в "Манчестер Юнайтед", когда тренер приглашал другого голкипера для конкуренции. И то был величайший тренер всех времен!"



"Это случилось, когда Рой Кэрролл и Тим Ховард вместе были в клубе. Люди могут сказать: "Но они не так хороши, как Райя и Рамсдейл". Это не имеет значения. Речь о ситуации, когда есть два голкипера одинакового мастерства, и ты не знаешь, кто из них твой первый номер. Тогда и возникает проблема".



"Нечто похожее было в сборной Англии, когда Тим Флауэрс блистал за "Блэкберн", однако Терри Венейблс назвал Дэвида Симена своим первым номером. Он был непреклонен".



"Я чувствую, что у них назревает проблема, и вскоре Рамсдейл начнет стучать в дверь и говорить: "Верни меня в состав". Если он (Артета) этого не сделает, Рамсдейл попросится на выход".



"Поэтому, даже если кажется, что на вратарской позиции есть конкуренция, то это не продлится долго. Максимально это может продлиться сезон, потому что затем голкипер, который не играет или который считает отношение к себе несправедливым, уйдет".



"Я не думаю, что это может сработать. Я не вижу ничего, что бы говорило мне об этом. Это лишь увеличивает давление на того, кто играет, потому что он знает, что за спиной у него есть другой, кто ждет своего шанса", — сообщил Невилл в своем подкасте.