Ираоле грозит увольнение из "Борнмута"

Андони Ираола из "Борнмута" обещает стать первым тренером, который лишится работы в новом сезоне Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Борнмут" потерпел свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:2.



Теперь "вишенки" находятся на предпоследнем месте в таблице, не выиграв ни одного из своих первых девяти матчей и забив в них только шесть голов.



Daily Mail ожидает, что сложившаяся ситуация заставит владельца "Борнмута" Билла Фоули вмешаться и указать Ираоле на дверь, несмотря на те большие надежды, которые возлагались на Андони, когда тот брался за работу минувшим летом.



Издание называет Ираолу обреченным, утверждая, что увольнение 41-летнего испанца — это теперь лишь вопрос времени.