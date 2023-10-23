Ираоле грозит увольнение из "Борнмута"
Андони Ираола из "Борнмута" обещает стать первым тренером, который лишится работы в новом сезоне Премьер-Лиги.
В минувшую субботу "Борнмут" потерпел свое четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге, уступив дома "Вулверхэмптону" со счетом 1:2.
Теперь "вишенки" находятся на предпоследнем месте в таблице, не выиграв ни одного из своих первых девяти матчей и забив в них только шесть голов.
Daily Mail ожидает, что сложившаяся ситуация заставит владельца "Борнмута" Билла Фоули вмешаться и указать Ираоле на дверь, несмотря на те большие надежды, которые возлагались на Андони, когда тот брался за работу минувшим летом.
Издание называет Ираолу обреченным, утверждая, что увольнение 41-летнего испанца — это теперь лишь вопрос времени.
23.10.2023 08:00
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