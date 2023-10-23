Почеттино: "Меня бы убили, если бы я дал Фернандесу и Кайседо отдохнуть против "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пошутил, что его бы "убили", если бы он не выпустил своих звездных полузащитников Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо в стартовом составе против "Арсенала" (2:2).

Аргентинец Фернандес и эквадорец Кайседо, которые являются двумя самыми дорогими приобретениями в истории Премьер-Лиги, одними из последних вернулись в расположение "Челси" из своих сборных.



Состояние Энцо и Мойсеса, которые обошлись "Челси" в 222 миллиона фунтов, вызывало большие опасения у Почеттино, однако Маурисио понимал, что оставить кого-либо из них в запасе он не может.



"Сегодня Кайседо и Энцо сыграли после двух матчей в Америке, и они не были свежими. Но они являются важными игроками для нас".



"Теперь у нас будет неделя подготовки (к "Брентфорду"), и они определенно прибавят и улучшат свое состояние".



"Это безумие, что игроки возвращаются из Америки в среду и играют в субботу. Если бы я сказал "окей, я дам им отдохнуть", вы бы убили меня. А также владелец!"



"Возвращаться таким образом действительно тяжело. Надеюсь, теперь они смогут восстановиться и будут тренироваться, а через неделю предстанут в своем лучшем состоянии", — цитирует Почеттино Daily Mail.