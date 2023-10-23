9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 23 октября, поединком "Тоттенхэма" и "Фулхэма" завершится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ФУЛХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



Шесть побед и две ничьи в восьми первых матчах — это лучший старт сезона "Тоттенхэма" в чемпионате с чемпионского сезона 1960/61. В этой кампании Премьер-Лиги "шпоры" пока теряли очки только в лондонских дерби: 2:2 с "Брентфордом" и 2:2 с "Арсеналом".



Три своих победы в этом сезоне Премьер-Лиги "Фулхэм" одержал против команд, которые на момент начала этого тура находились в последней пятерке: "Эвертона", "Лутона" и "Шеффилд Юнайтед". "Дачники" не выиграли ни одного из 10 последних лондонских дерби в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм" одержал семь побед в восьми последних встречах с "Фулхэмом" в Премьер-Лиге — единственным исключением стала домашняя ничья 1:1 в январе 2021. Однако лишь в августе "дачники" выбили "шпор" из Кубка Лиги, взяв верх в серии пенальти после того, как основное время завершилось 1:1.



Лидеры "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро и Сон Хн Мин залечили небольшие болячки и готовы играть. Также должен вернуться в строй Бреннан Джонсон, но Ив Биссума дисквалифицирован.



Защитник Исса Диоп не поможет "Фулхэму" из-за травмы стопы. Также вне игры Тосин Адарабиойо, Кенни Тете и Адама Траоре.