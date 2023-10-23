Гуллит считает, что партнеры по МЮ недостаточно играют на Хейлунда

Экс-наставник "Челси" Рууд Гуллит считает, что партнеры по "Манчестер Юнайтед" недостаточно играют на нападающего Расмуса Хейлунда.

20-летний Хейлунд ни разу не отличился в своих шести первых матчах за МЮ в Премьер-Лиге. Например, накануне против "Шеффилд Юнайтед" Расмус нанес лишь два удара.



Гуллит чувствует, что игроки вроде Маркуса Рэшфорда и Антони должны больше поддерживать Хейлунда, и если у Расмуса пойдет игра, это поможет всей команде.



"Я по-прежнему думаю, что ты должен помогать своему нападающему забивать. Если он будет забивать, то получит уверенность, а затем остальные игроки будут постоянно искать его передачами. Сейчас они не так уж ищут его передачами. А он оказывается в тех зонах, когда его можно находить передачами".



"Ты видишь, что слишком много их игроков хотят отличиться сами. Они смещаются в центр и постоянно хотят пробить по воротам сами. Мне довелось поиграть с Ван Бастеном, и я всегда знал, что это будет гол, если я отдам на него, и это может быть гол, если я пробью сам. Я предпочитал отдать на него, потому что это точно будет гол. Как вы знаете, нападающие эгоистичны, им нужно забивать голы. Если он будет счастлив, то будет делать разницу для остальной команды", — цитирует Гуллита Daily Mirror.