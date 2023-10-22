Юристы надеются сократить дисквалификацию Тонали вдвое

Юристы полузащитника "Ньюкасла" Сандро Тонали надеются сократить дисквалификацию своего клиента вдвое.

В минувшую субботу Тонали отметился появлением на замену против "Кристал Пэлас", и этот матч обещает стать последним для Сандро перед продолжительной дисквалификацией.



Ранее ожидалось, что 23-летний полузащитник будет дисквалифицирован итальянскими властями на один год за нарушение запрета на ставки.



Однако La Gazzetta dello Sport утверждает, что Тонали надеется заключить сделку со следствием, благодаря чему срок дисквалификации будет сокращен вплоть до 50 процентов.



Именно с этой целью юристы Тонали прибудут в Рим в понедельник. В качестве смягчающих обстоятельств будут использованы признание Сандро вины, сотрудничество со следствием и заступничество Федерации футбола Италии.



Кроме того, Тонали не участвовал в договорных матчах и ставил только на победы своего бывшего клуба "Милана", причем на те игры, в которых сам не принимал участия.



Похожая стратегия позволила полузащитнику "Ювентуса" Николо Фаджоли отделаться дисквалификацией на семь месяцев.