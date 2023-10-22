Каземиро жалеет о переходе в "Юнайтед"

Каземиро Полузащитник Каземиро считает, что его переход из "Реала" в "Манчестер Юнайтед" летом 2022 был ошибкой.

Каземиро сразу же утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов летом 2022.

31-летний бразилец очень ярко провел свой дебютный английский сезон, завоевав с "красными дьяволами" путевку в Лигу Чемпионов и Кубок Лиги.

Однако Каземиро крайне неудачно начал новый сезон, регулярно подвергаясь критике, и это заставило его пересмотреть свое отношение к отъезду из Мадрида.

Как утверждает El Nacional, Каземиро жалеет о переходе в "Юнайтед", в котором наблюдается нестабильность на всех уровнях и который оказался неспособен претендовать на действительно высокие цели.

Более того, теперь Каземиро может покинуть "Юнайтед", который уже присмотрел на место бразильца 19-летнего Жоау Невеша из "Бенфики".


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 21:00

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  1. superglor 22.10.2023 22:01 # superglor
    Лучший опорник лиги, пенсионер, приехавший на заработки - Каземир Швайнштайгер.

    (ответить)

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