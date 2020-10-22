"Астон Вилла" разгромила "Вест Хэм"

В единственном матче Премьер-Лиги за воскресенье "Астон Вилла" сокрушила "Вест Хэм" со счетом 4:1 и вышла на пятое место в таблице.

Первый опасный момент в матче на "Вилла Парк" возник на 16-й минуте, когда Мусса Диаби сделал передачу в район 11-метровой отметки, где Олли Уоткинс укротил мяч и вторым касанием пробил, но немного мимо.



Хозяева забрали инициативу, и уже на 30-й минуте оказываемое ими давление принесло плоды. Уоткинс с левого края штрафной отбросил мяч на подступы к площадке, а Дуглас Луис нанес удар в касание с небольшим рикошетом — 1:0.



После пропущенного гола гости оживились, но за весь первый тайм наиграли лишь на один удар в створ.



Второй тайм начался с того, что Эзри Конса нарвался в чужой штрафной на фол со стороны Эдсона Альвареса, и Дуглас Луис четко исполнил назначенный пенальти — 2:0.



На 56-й минуте "молотобойцам" удалось отыграть один гол. Джаррод Боуэн нанес удар с дистанции низом, а после рикошета от Пау Торреса мяч залетел в дальний нижний угол ворот — 2:1.



"Вест Хэм" воодушевился, игра пошла на встречных курсах, но в итоге удача улыбнулась "Вилле". На 74-й минуте Уоткинс вошел в штрафную по левому краю, заложил финт рядом с Куртом Зума и пробил в ближний верхний угол ворот — 3:1.



Гости смирились с поражением — настолько, что на 89-й минуте пропустили еще раз. Появившийся на замену Леон Бэйли открылся на правом краю штрафной, избавился от опеки Айефа Агерда и, словно рукой, положил мяч в дальний угол ворот — 4:1.



"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче