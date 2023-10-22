Шервуд раскритиковал "посредственного" Варана

Бывший наставник "Тоттенхэма" Тим Шервуд раскритиковал защитника "Манчестер Юнайтед" Рафаэля Варана.

30-летний Варан выходил в стартовом составе лишь на четыре из девяти матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги. Рафаэль никак не может стабильно заиграть из-за проблем со здоровьем.



Шервуд удивлен тем, что публика так сильно критикует Харри Магуайра, но при этом оставляет без должного внимания проблемы, которые испытывает Варан.



"Думаю, ему сходит это с рук. Он никогда не бывает здоров, а когда он здоров, то играет посредственно. Все мы знаем, что у него отличная карьера, но люди охотно нападают на Харри Магуайра, тогда как Варану это просто сходит с рук".



"Игроки, которые больше играют в футбол, являются более надежными. Они могут играть каждую неделю, тогда как Варан играет раз, а затем пару недель он травмирован. Кажется, он получает свои матчи, но когда он играет, он не так уж великолепен".



"Тен Хаг неодинаково относится к своим игрокам, он просто выпускает людей на поле и надеется, что суперзвезды выиграют ему матч. Как только кто-нибудь из суперзвезд снова здоров, он убирает из состава игроков вроде Ганнибала или Мактоминея, и в итоге они проигрывают матчи", — цитирует Шервуда Daily Mirror

