Почеттино похвалил Кукурелью

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил крайнего защитника Марка Кукурелью.

"Челси" был открыт к расставанию с Кукурельей минувшим летом, но в итоге Марк остался и со временем ворвался в планы Почеттино.



Накануне 25-летний испанец помог "Челси" набрать очко против "Арсенала" (2:2), заодно заслужив похвалу Почеттино.



"Это естественный процесс. Когда мы взялись за работу три месяца назад, некоторые из игроков, возможно, не знали, останутся они или уйдут".



"Я не знаю прошлого. Я лишь могу выбирать игроков, насчет которых мы верим, что они могут себя проявлять. В последнее трансферное окно Марк и клуб решили, что он останется".



"Он очень хорошо тренируется. Поэтому он и играет так, как сегодня, когда ему противостоял очень хороший игрок в лице Сака".



"Это его заслуга, он заслуживает похвалы, потому что он упорно трудился последние месяцы и оказался способен играть на правом фланге. Он делает команду лучше", — цитирует Почеттино Evening Standard.