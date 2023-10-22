Почеттино похвалил Кукурелью

Марк Кукурелья и Букайо Сака Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино похвалил крайнего защитника Марка Кукурелью.

"Челси" был открыт к расставанию с Кукурельей минувшим летом, но в итоге Марк остался и со временем ворвался в планы Почеттино.

Накануне 25-летний испанец помог "Челси" набрать очко против "Арсенала" (2:2), заодно заслужив похвалу Почеттино.

"Это естественный процесс. Когда мы взялись за работу три месяца назад, некоторые из игроков, возможно, не знали, останутся они или уйдут".

"Я не знаю прошлого. Я лишь могу выбирать игроков, насчет которых мы верим, что они могут себя проявлять. В последнее трансферное окно Марк и клуб решили, что он останется".

"Он очень хорошо тренируется. Поэтому он и играет так, как сегодня, когда ему противостоял очень хороший игрок в лице Сака".

"Это его заслуга, он заслуживает похвалы, потому что он упорно трудился последние месяцы и оказался способен играть на правом фланге. Он делает команду лучше", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Кукурелья, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 19:00

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  1. arsenig 22.10.2023 19:29 # arsenig
    Грязно играет пенс

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  2. takernotagiver 22.10.2023 19:07 # takernotagiver
    Ну да. Хорошо по ногам Сака прикладывался. Нечего сказать. При нормальном судье 2 ЖК бы схлопотал

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