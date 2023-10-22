Доку: "Нам нужно доказывать в каждом матче, что "Сити" — лучшая команда"

Вингер Жереми Доку призвал своих партнеров по "Манчестер Сити" продолжать доказывать, что их команда является лучшей.

Накануне Доку своей отличной игрой помог "Сити" одержать непростую домашнюю победу над "Брайтоном" со счетом 2:1.



Жереми отметился результативной передачей на Хулиана Альвареса, и 21-летний бельгиец находит эту победу очень важной после двух поражений подряд в Премьер-Лиге перед международным перерывом.



"Это очень важный результат — не только в плане таблицы, но и просто для нас и того, что у нас в головах".



"Это был сложный матч, но у нас хорошая команда, лучшая команда, на мой взгляд, и нам нужно доказывать это каждый раз, в каждом матче, на который мы выходим. Здесь мы это сделали", — цитирует Доку The Independent.