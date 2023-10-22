Чалоба рассмотрит предложения от клубов Премьер-Лиги, прежде чем уедет за рубеж

Защитник "Челси" Трево Чалоба рассмотрит предложения от клубов Премьер-Лиги, прежде чем решится покинуть английский футбол.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не видит Чалобу в своих планах на будущее, о чем Трево было сказано еще минувшим летом.



Чалоба не сыграл ни минуты за "Челси" в этом сезоне, а вдобавок сейчас травмирован. Трево просто дожидается наступления января, чтобы покинуть клуб со "Стэмфорд Бридж".



По информации TEAMtalk, претендентом номер один на Чалобу остается "Бавария", которая интересовалась Трево еще минувшим летом. Также виды на 24-летнего англичанина имеет "Рома".



Однако сперва Чалоба собирается изучить предложения от клубов Премьер-Лиги, и здесь услуги Трево могут понадобиться "Тоттенхэму", "Вест Хэму" и "Фулхэму".