Санчо уйдет из МЮ, даже если извинится перед Тен Хагом

Вингер Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед" в январе — даже если проглотит свою гордость и извинится перед главным тренером Эриком Тен Хагом.

Санчо угодил в опалу к Тен Хагу еще в начале сентября, когда Эрик не включил Джейдона в заявку на матч против "Арсенала" и нарвался на публичную критику со стороны подопечного.



В результате Санчо был изолирован от первой команды, однако у Джейдона была возможность спасти свою карьеру в "Юнайтед" — для этого было достаточно принести персональные и публичные извинения Тен Хагу.



Однако по прошествии полутора месяцев вопрос извинений более не актуален. Как утверждает Daily Mirror, отношения между Санчо и Тен Хангом уже не подлежат восстановлению.



Теперь "Юнайтед" сосредоточен на поисках подходящего варианта для расставания Санчо в январе. Интерес к 23-летнему англичанину приписывают "Ювентусу" и его бывшему клубу дортмундской "Боруссии".



Также "Юнайтед" надеется на интерес к Санчо из Саудовской Аравии. Еще в летнее трансферное окно арендовать Джейдона хотел "Аль-Иттифак", однако "красные дьяволы" настаивали на обязательстве по выкупу за 45 миллионов фунтов, из-за чего сделка не состоялась.



Сейчас у Санчо остается еще более трех с половиной лет по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю. Летом 2021 Джейдон был куплен "Юнайтед" у "Боруссии" за 73 млн. фунтов.