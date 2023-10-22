Санчо уйдет из МЮ, даже если извинится перед Тен Хагом

Эрик Тен Хаг и Джейдон Санчо Вингер Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед" в январе — даже если проглотит свою гордость и извинится перед главным тренером Эриком Тен Хагом.

Санчо угодил в опалу к Тен Хагу еще в начале сентября, когда Эрик не включил Джейдона в заявку на матч против "Арсенала" и нарвался на публичную критику со стороны подопечного.

В результате Санчо был изолирован от первой команды, однако у Джейдона была возможность спасти свою карьеру в "Юнайтед" — для этого было достаточно принести персональные и публичные извинения Тен Хагу.

Однако по прошествии полутора месяцев вопрос извинений более не актуален. Как утверждает Daily Mirror, отношения между Санчо и Тен Хангом уже не подлежат восстановлению.

Теперь "Юнайтед" сосредоточен на поисках подходящего варианта для расставания Санчо в январе. Интерес к 23-летнему англичанину приписывают "Ювентусу" и его бывшему клубу дортмундской "Боруссии".

Также "Юнайтед" надеется на интерес к Санчо из Саудовской Аравии. Еще в летнее трансферное окно арендовать Джейдона хотел "Аль-Иттифак", однако "красные дьяволы" настаивали на обязательстве по выкупу за 45 миллионов фунтов, из-за чего сделка не состоялась.

Сейчас у Санчо остается еще более трех с половиной лет по контракту с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю. Летом 2021 Джейдон был куплен "Юнайтед" у "Боруссии" за 73 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2023 16:00

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  1. manutd-20champ 22.10.2023 16:29 # manutd-20champ
    чёрный кусок говна

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  2. closer 22.10.2023 16:11 # closer
    Рэтклифф придет - порядок а трансферах наведет

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