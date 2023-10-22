Тен Хаг: "Очень доволен игрой Магуайра"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заслужил похвалу главного тренера Эрика Тен Хага своей игрой против "Шеффилд Юнайтед".

Накануне вечером Магуайр помог МЮ одержать победу 1:2 в гостях у новичка Премьер-Лиги, причем свой единственный гол "красные дьяволы" пропустили с назначенного за игру рукой пенальти.



И хотя Тен Хаг во многом составил пару центральных защитников из Магуайра и Джонни Эванса от безысходности, Эрику понравились действия 30-летнего англичанина.



"Должен сказать, Харри играет так, как мы хотим, чтобы он играл. Очень проактивно без мяча, доминировал над соперником, подключался при необходимости, читал игру, но в то же время очень проактивно с мячом, отдавал хорошие передачи, менялся ролями. Да, я очень доволен его игрой", — цитирует Тен Хага The Guardian.