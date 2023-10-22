Саудовские клубы готовы поспорить с МЮ за Митчелла

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией ряда клубов из Саудовской Аравии в борьбе за спортивного директора Пола Митчелла.

Если верить The Telegraph, среди всех спортивных директоров Митчелл является целью сэра Джима Рэтклиффа, который находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Юнайтед" и собирается возглавить спортивный проект "красных дьяволов".



В данный момент Митчелл находится без клуба, покинув "Монако" ранее в этом году. Пол уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где он помогал находить игроков "Тоттенхэму" и "Саутгемптону".



Однако Daily Mirror утверждает, что сразу несколько саудовских клубов тоже нацелились на 42-летнего англичанина, с помощью которого они хотят упорядочить свои траты на трансферном рынке.



До сих пор многие из своих крупных приобретений саудовские клубы совершали через лигу и ее спортивного директора Майкла Эменало. Теперь местные гранды хотят иметь такого человека в своем штате, и Митчелл видится им идеальным кандидатом.