Хау: "Самая сложная часть для Тонали еще впереди"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау предупредил своего полузащитника Сандро Тонали, что "самая сложная часть еще впереди".

Публика "Сент-Джеймс Парк" обеспечила горячий прием вышедшему на замену Тонали в победном матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" накануне (4:0), несмотря на то, что Сандро очевидным образом подвел "Ньюкасл".



Дело в том, что Тонали находится на пороге продолжительной дисквалификации за ставки, и Хау опасается, что это будет тяжелое испытание для 23-летнего итальянца.



"Думаю, самая сложная часть еще впереди, что бы ни случилось".



"Внезапно к тебе приковано большое внимание, и люди обсуждают твою ситуацию. Сегодня болельщики выразили ему свою любовь, но это сложно поддерживать на протяжении длительного времени. Кто знает, что ждет его впереди?"



"Я просто думаю, что для него замечательно ощущать поддержку не только руководства клуба и тренера, но также поддержку болельщиков, а болельщики — самые важные люди", — цитирует Хау BBC.