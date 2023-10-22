9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча воскресенья

В воскресенье, 22 октября, поединком "Астон Виллы" и "Вест Хэма" продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Астон Вилла" одержала 10 домашних побед кряду в высшем дивизионе — впервые с серии из 13 с февраля по октябрь 1983. В случае выигрыша у бирмингемцев будет 19 очков, что стало бы их рекордным показателем в Премьер-Лиге за 25 последних лет после девяти туров.



Если "Вест Хэм" добьется победы, то наберет 17 очков и повторит свой рекорд, прежде установленный в сезонах 2015/16 и 2021/22, после девяти первых туров Премьер-Лиги. "Молотобойцы" забивали в каждом из восьми первых поединков этой кампании Премьер-Лиги, причем в семи из них открывали счет.



"Вест Хэм" ни разу не уступил в 10 последних встречах с "Виллой" в Премьер-Лиге — с поражения 1:0 на "Вилла Парк" в мае 2015 (6 побед, 4 ничьи). Бирмингемцы проиграли все три последних домашних матча против "молотобойцев" в чемпионате.



Полузащитник "Виллы" Николо Дзаньоло доступен для участия в матче, несмотря на угрозу дисквалификации. Алекс Морено и Джейкоб Рэмси по-прежнему травмированы.



Защитники "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл и Бен Джонсон близки к возвращению после травм, но в воскресенье не сыграют.